Como a governança sustenta a agenda ESG do Grupo Boticário

Por Fernando Modé, CEO do Grupo Boticário

Costumo dizer que o Grupo Boticário quer ser sempre o melhor naquilo que faz e, em consequência, o maior. Isso não quer dizer que buscamos ser o maior a qualquer custo. Buscamos crescer compartilhando valor com a sociedade, promovendo prosperidade coletiva e deixando um legado positivo para as próximas gerações.

Essas premissas ficam evidentes no nosso Relatório ESG 2024, um material que reúne os nossos avanços na agenda ESG de maneira transparente e consistente. Sendo este o ano da COP30 no Brasil, temos uma janela de oportunidade única para potencializar as conversas sobre o papel das empresas na evolução social e ambiental.

Mesmo sendo uma empresa de capital fechado, para organizar nosso relatório seguimos diretrizes aplicadas a empresas de capital aberto, como as normas GRI (Global Reporting Initiative) e SASB (Sustainability Accounting Standards Board), o que nos permite alcançar um alto nível de comparabilidade e padronização. O reconhecimento pelo segundo ano consecutivo como um dos melhores relatórios ESG do Brasil pelo Reporting Matters/CEBDS aponta que estamos no caminho certo.

Percebo que ainda se fala pouco do “G” da sigla ESG e, para que as iniciativas nessa agenda amadureçam, precisamos avançar nessa direção. Uma boa governança é justamente o que garante que as metas socioambientais estabelecidas por uma empresa sejam cumpridas de forma ética, estratégica e integrada ao negócio.

No Grupo Boticário, a governança dos temas socioambientais se materializa em um sistema sólido que permeia a estratégia da companhia e está ancorado em três instâncias principais: Conselho Consultivo, Comitê ESG e se desdobra por meio do modelo de gestão.

Juntos, eles asseguram que os nossos Compromissos para o Futuro não fiquem restritos ao planejamento de longo prazo, mas estejam incorporados à rotina e às decisões do dia a dia em todas as áreas do Grupo.

Da mesma forma que acompanhamos de perto a saúde financeira do negócio, olhamos para essas metas com atenção e seriedade – porque elas expressam aquilo que nos orienta no presente e nos projeta para o futuro. A governança orquestra todas as áreas de maneira dinâmica, transversal e inovadora, fomentando uma cultura que conecta resultados financeiros com impacto positivo.

Fernando Modé, CEO do Grupo Boticário: “Uma boa governança é justamente o que garante que as metas socioambientais estabelecidas por uma empresa sejam cumpridas de forma ética, estratégica e integrada ao negócio.” (Grupo Boticário/Divulgação)

Crescemos 19% em 2024 – chegando a R$ 35,7 bilhões em vendas totais – e foi a solidez da nossa governança que nos permitiu alcançar resultados igualmente impressionantes no campo socioambiental. Atualmente, usamos energia 100% renovável em nossas principais operações industriais e de distribuição e seguimos avançando em nossas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, de aumento da circularidade de resíduos e preservação da biodiversidade.

Já temos muito a celebrar: 96% dos resíduos gerados em fábricas e centros de distribuição são reciclados e 97,6% de nossos produtos de marcas próprias já são veganos. Temos programas ativos e em expansão como o Energia do Amanhã, voltado para a redução do impacto ambiental dos franqueados e presente em mais de 300 lojas em quatro regiões do país, e o Boti Recicla, o maior programa de logística reversa do setor de cosméticos em número de pontos de coleta do Brasil, que aumentou em 85% o volume de embalagens coletadas em 2024.

A solidez desse modelo também é visível na nossa atuação social. Desde 2022, o Instituto Grupo Boticário já criou mais de 420 mil oportunidades em capacitação e empreendedorismo – metade delas só em 2024. Programas como o Empreendedoras da Beleza, que já capacitou mais de 80 mil mulheres desde 2021, têm um impacto real na renda e na autonomia de milhares de brasileiras.

Sempre foi um dos nossos grandes objetivos promover a representatividade e a inclusão em todos os níveis da organização, refletindo a diversidade da população brasileira. Hoje, entre nossos mais de 20 mil colaboradores diretos, 62% são mulheres e 46% são pessoas negras.

Priorizamos a perenidade e a criação de valor de longo prazo, tomando decisões que considerem essas cinco dimensões: empresa, colaboradores, parceiros, clientes e sociedade. O importante é evoluir sempre, com muito cuidado com as pessoas.

Todos esses resultados são a expressão de uma trajetória que começou lá em 1977 com o Grupo Boticário e inclui a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, que celebra 35 anos neste ano, e do Instituto Grupo Boticário, que completou 20 anos de atuação no final de 2024. Durante todos esses anos, nosso jeito de fazer tem sido movido pelo propósito de transformar vidas por meio da beleza.

Para nós, valor não é apenas o que se ganha. É também o que se deixa. E o futuro que queremos construir continua sendo escrito, todos os dias, com coragem e consistência.

Acesse aqui a íntegra do nosso relatório.