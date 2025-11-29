Negócios

Começou sem capital e manteve a equipe intacta — hoje lidera uma gigante de US$ 17 bi

CEO da Deel ignorou conselhos para demitir sua equipe inicial e fez da retenção um trunfo estratégico de crescimento

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 05h02.

Quando se trata de finanças corporativas, decisões de liderança impactam diretamente o desempenho econômico das empresas.

Foi ignorando um conselho comum no universo das startups que o CEO da Deel, Alex Bouaziz, fez a companhia saltar de zero para uma avaliação de US$ 17,3 bilhões em apenas seis anos.

Fundada em 2019, a empresa de gestão de RH não apenas atingiu o status de unicórnio em tempo recorde — três anos — como também provou que a retenção de talentos estratégicos pode ser uma das alavancas mais poderosas para geração de valor. As informações foram retiradas da Fortune.

A decisão que contrariou a lógica do mercado

Em seus primeiros passos à frente da Deel, Bouaziz foi aconselhado por outros empreendedores a demitir sua equipe de liderança à medida que a empresa crescesse.

A justificativa foi de que fases diferentes exigiriam perfis diferentes. Segundo essa lógica, ao atingir marcos como US$ 1 milhão e US$ 5 milhões em receita recorrente anual (ARR), seria natural renovar o time de líderes.

Mas Bouaziz seguiu a intuição e os números mostram que ele estava certo. “Se você olhar para a Deel, verá que 80% da minha equipe de liderança é a mesma de quando tínhamos receita anual recorrente de US$ 0”, disse.

Ao manter os profissionais que conheciam profundamente o negócio, o CEO garantiu consistência estratégica, velocidade na execução e maior comprometimento.

Hoje, a Deel tem mais de 3.600 colaboradores, já adquiriu oito empresas do setor e atingiu US$ 500 milhões em ARR até março de 2025.

Retenção como estratégia de capital humano

Para Bouaziz, há uma diferença essencial entre os profissionais que entram no início de uma startup e os que chegam após o crescimento. “Pessoas que escolhem se juntar a uma startup em estágio inicial se importam muito mais com o crescimento do negócio do que aquelas que chegam quando tudo já está funcionando”, explicou.

Essa mentalidade, segundo ele, é um diferencial competitivo. Em vez de dispensar líderes que já não se encaixavam perfeitamente nos novos desafios, ele optou por redesenhar funções.

Um exemplo foi a chefe de growth da empresa que deixou de liderar toda a área de marketing para focar no que fazia melhor, o topo do funil de crescimento.

“Se você consegue jogar com os pontos fortes das pessoas e contratar para suprir fraquezas específicas, cresce muito mais rápido do que tentando substituir alguém e perdendo o conhecimento de negócio acumulado”, explicou o CEO.

O impacto direto nas finanças da empresa

Essa abordagem tem implicações diretas na saúde financeira e no valorização de mercado da Deel. Ao manter talentos que entendem a cultura, o produto e os processos desde o início, a empresa reduziu riscos operacionais, minimizou custos com contratações equivocadas e acelerou a curva de aprendizagem de novas lideranças.

Para líderes de finanças corporativas, esse caso reforça a importância de integrar decisões de capital humano à estratégia financeira.

Cada demissão ou mudança de liderança representa um custo — não apenas financeiro, mas também de produtividade, conhecimento e alinhamento.

Além disso, a estabilidade de um time estratégico capacitado permite que a organização tome decisões mais rápidas e mais bem informadas sobre fusões, aquisições e expansão, como demonstrado nas oito aquisições feitas pela Deel desde sua fundação.

Dominar as finanças corporativas não é apenas sobre números, é também sobre compreender o motor financeiro por trás de cada decisão de negócio.

