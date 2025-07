Com US$ 6.500 e uma ideia simples, franceses criam marca global de óculos e faturam US$ 60 milhões

Aos 23 anos, Xavier Aguera, Charles Brun e Quentin Couturier tinham em comum um sonho antigo: empreender.

Com pouco mais de US$ 6.000 cada no bolso e nenhuma experiência na indústria óptica, os três amigos de infância fundaram em 2010 a See Concept — hoje conhecida como Izipizi.

Quinze anos depois, a marca francesa de óculos está presente em 85 países, soma US$ 60 milhões em receita anual e se prepara para conquistar o mercado americano. As informações foram retiradas da Forbes.

De uma ideia casual a um negócio global

O insight inicial veio da observação cotidiana: a mãe de um dos fundadores vivia perdendo os óculos em restaurantes e bancos.

A solução? Criar um sistema de autoatendimento de óculos de leitura em locais públicos.

Lançada em Paris como uma marca acessível e descolada, a See Concept nasceu ao mesmo tempo que a americana Warby Parker, mas trilhou um caminho distinto.

Enquanto a rival apostou na venda direta ao consumidor, a Izipizi priorizou presença física, acreditando que a experiência em loja era essencial para o público francês.

Nos dois primeiros anos, o trio entendeu que o mercado estava além dos suportes públicos: o real potencial estava na reinvenção dos óculos de leitura como acessórios de moda e estilo de vida.

Estratégia de marca, capital e canais de venda

O sucesso começou a ganhar escala após as primeiras aparições da marca em feiras internacionais e, especialmente, com a entrada nas vitrines da luxuosa boutique parisiense Colette.

O faturamento saltou para US$ 4 milhões em 2013, com lucro líquido — o primeiro da história da empresa.

Para sustentar a expansão, os fundadores levantaram cerca de US$ 800 mil entre 2012 e 2013 em rodadas com amigos e familiares, cedendo participação minoritária a dois investidores.

A produção foi transferida para Taiwan, e os óculos passaram a ser vendidos em grandes lojas de departamento da Europa, como Selfridges, Harrods e Le Bon Marché.

A marca também apostou na força do branding: em 2017, passou a se chamar Izipizi, uma referência sonora a “easy peasy” (fácil demais), com uma identidade mais leve, moderna e global.

A importância de dominar as finanças corporativas

