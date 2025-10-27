Com uma 'tacada só', essa startup atraiu 17 mil investidores e agora fatura US$ 72 mi

A Pacaso, startup de casas de férias de luxo fundada por Spencer Rascoff (ex-Zillow) e Austin Allison (ex-dotloop), encontrou uma forma não convencional de levantar capital: arrecadou US$ 72,5 milhões por meio de uma oferta pública simplificada, via Regulation A (Reg A).

O montante foi captado entre outubro de 2024 e setembro de 2025, com contribuições de 17.500 investidores, muitos deles também clientes em potencial.

O modelo se mostrou eficaz não apenas para levantar capital, mas também para aumentar reconhecimento de marca e gerar leads qualificados, um verdadeiro “dois em um” no mundo das finanças corporativas. As informações são do Business Insider.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

O que é o Reg A e por que ele interessa ao mundo corporativo

Pouco conhecido fora dos círculos de equity alternativo, o Reg A é uma exceção regulatória que permite que empresas privadas levantem até US$ 75 milhões em 12 meses, com menos exigências que um IPO tradicional.

Diferente do Reg D, que limita o acesso a investidores credenciados, o Reg A abre a participação ao público geral, permitindo que empresas transformem consumidores em sócios.

No caso da Pacaso, o modelo foi utilizado para:

Levantar capital com agilidade e controle

Ampliar a base de investidores

Fidelizar o público-alvo com envolvimento acionário direto

“Apenas um punhado de empresas levantou mais de US$ 70 milhões com Reg A. Estamos entre as quatro primeiras”, afirmou Allison.

A média de captação nesse formato gira em torno de US$ 16 milhões — a Pacaso superou essa marca em mais de quatro vezes.

Um pitch deck para as massas e não para fundos

Ao contrário de um pitch tradicional voltado a fundos de venture capital, o material da Pacaso teve que ser pensado para o público geral, de alta renda, sim, mas não necessariamente sofisticado em investimentos.

O pitch deck foi distribuído no site da empresa e apresentado em webinars com CEO, CFO e presidente, que explicaram cada detalhe e responderam a dúvidas em tempo real.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

O documento passou por até cinco versões, ajustadas conforme perguntas recorrentes dos interessados.

O valor mínimo de entrada foi de US$ 1.000, com investimento médio de US$ 4.000.

O perfil dominante dos investidores eram: pessoas com 45 anos ou mais, renda familiar superior a US$ 500 mil e interesse real nos imóveis oferecidos pela empresa.

A evolução da captação: do SoftBank ao varejo

Antes de optar pelo Reg A, a Pacaso seguiu o modelo tradicional. Captou quase US$ 220 milhões em quatro anos com fundos como SoftBank, Fifth Wall e Greycroft.

Mas, em 2024, o cenário começou a mudar. Segundo Allison, “o capital de risco parecia mais restrito”.

Foi aí que surgiu a ideia de testar o Reg A, uma alternativa que não só dilui menos o controle da empresa, como ainda oferece ganhos de marketing e engajamento.

Resultado: capital na conta, marca fortalecida e clientes fidelizados

Ao final da campanha, a empresa não apenas arrecadou US$ 72,5 milhões — próximo do limite permitido, como também transformou investidores em clientes. “Muitos investidores se tornaram compradores”, disse Allison.

A Pacaso hoje opera com valuation pouco abaixo de US$ 1 bilhão, número expressivo, especialmente ao considerar que a startup atingiu status de unicórnio apenas cinco meses após o lançamento, em 2020.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS