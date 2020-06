Com teste inédito de covid-19, Fleury lança consultoria para empresas

O grupo Fleury de laboratórios e diagnósticos lançou uma consultoria para empresas que estão planejando a retomada ao trabalho pós-pandemia. Entre os clientes que já estão usando o serviço, estão o banco Bradesco e o grupo de shopping centers Iguatemi.

A solução, chamada Cuidado Integrado para Empresas, integra testes rápidos e de sangue, mapeamento do quadro de funcionários, orientações sobre distanciamento dentro do escritório e atendimento por telemedicina.

A consultoria é oferecida para empresas de todo o Brasil – e para empresas que têm filiais em diversas cidades brasileiras. Para testes em cidades em que o Fleury não tem unidades, a empresa irá firmar parcerias.

“O grupo já estava posicionado para fazer gestão de saúde. Nesta pandemia, ganhamos um espaço para passar mais informações sobre a covid-19 e ajudar dessa forma”, diz Jeane Tsutsui, diretora executiva de negócios do Grupo Fleury em entrevista à EXAME.

A nova unidade de negócios faz parte das iniciativas B2B de gestão de saúde do grupo, que foram fortalecidas com a compra da SantéCorp, empresa dedicada ao setor, em 2018.

Testes e mais testes

O grupo já vinha recebendo pedidos de empresas interessadas em realizar os testes de coronavírus entre seus funcionários.

Além do teste PCR e do exame de sangue sorológico, a empresa lançou há duas semanas um teste inédito. Diferentemente dos que existem atualmente no mercado, a nova versão será responsável por analisar a proteína do vírus, em vez do RNA. A companhia tem material para produzir 15 mil testes a um custo 15% menor.

No caso de funcionários com sintomas ou testes positivos para o coronavírus, a empresa irá oferecer soluções de atendimento por telemedicina. O atendimento domiciliar também é uma divisão que vem crescendo dentro do grupo.

Por mais que a testagem seja uma etapa essencial para que uma empresa se prepare para voltar ao escritório, não é o suficiente, acredita Tsutsui. É ainda mais importante saber o que fazer com esses dados e entender que funcionários precisam voltar e qual será o cronograma.

Também é fundamental ter a orientação correta sobre as medidas de segurança, distanciamento, uso de máscaras e álcool em gel. Essa etapa educacional, de consultoria e acompanhamento, ainda deve perdurar no médio e longo prazo, diz a diretora. Essas decisões estão sendo tomadas pela área de recursos humanos, que não têm formação na área de saúde.

O Fleury diz que os protocolos de abertura foram baseados em experiências de outros países à frente do Brasil no enfrentamento da pandemia, bem como na experiência de médicos e infectologistas do grupo, que continuou aberto e atendendo durante a quarentena. Protocolos da Organização Mundial da Saúde e do governo brasileiro também são usados.

Os protocolos são personalizados para os diferentes setores dos clientes. Entre os clientes desse novo negócio, estão o banco Bradesco e o grupo de shopping centers Iguatemi. Embora em proporções diferentes, as duas empresas têm atendimento ao público externo: o banco com algumas agências abertas e o Iguatemi preparando a abertura de shoppings pelo país. Esse também é um fator que precisa ser levado em consideração. A diretora diz que há diversas empresas que já assinaram o serviço de consultoria e outras em conversas avançadas.