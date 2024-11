A Kärcher, gigante bilionária conhecida por suas lavadoras de alta pressão, quer conquistar um novo território: a casa dos brasileiros -- e conta com a Black Friday para isso. Com um foco em robôs aspiradores e lavadoras de alta pressão, a empresa alemã mira um faturamento de R$ 100 milhões durante o período promocional.

"É a data mais relevante do ano", diz o diretor geral Marco Dutra. Com um portfólio mais robusto focado no consumidor final e crescimento em diversos canais de vendas, entre eles os digitais, a companhia quer levar mais tecnologia e inovação para o dia a dia dos consumidores.

"Somos líderes entre os equipamentos profissional e estamos prontos para oferecer soluções competitivas no mercado residencial", diz Dutra.

A pandemia de covid-19 gerou mudanças nos hábitos de consumo, especialmente no mercado de limpeza doméstica. Um estudo da Euromonitor de 2022 apontou um crescimento médio de 4,6% ao ano na indústria global de limpeza durante a pandemia, impulsionado pela maior ênfase em higiene e manutenção do lar.

Empresas como a Kärche se beneficiaram desse movimento, com aumento nas vendas de lavadoras de alta pressão e aspiradores de pó. Com o mercado em expansão, a tendência de investir em equipamentos inovadores, como robôs aspiradores e lavadoras automáticas, deve seguir em alta nos próximos anos.

"Em 2024, as vendas no Brasil estão superando as projeções de 2023, e a Black Friday será uma oportunidade chave para consolidar ainda mais nosso crescimento", diz o executivo da Kärcher.

Com sede em Vinhedo, interior de São Paulo, a Kärcher tem uma forte presença no mercado profissional, com produtos voltados para limpeza pesada e industrial, e tem trabalhado para adaptar suas soluções a um público mais amplo, com foco em praticidade e design.

Para isso, a companhia reforçou sua linha de produtos que combina alto desempenho com facilidade de uso, voltados para consumidores domésticos. "Nosso objetivo é atender às necessidades de limpeza das famílias, com foco em soluções rápidas e eficientes", diz.

A Black Friday da Kärcher

Marco Dutra, diretor geral da Karcher (Claudio Gatti/Divulgação)

Para garantir que o estoque esteja à altura da demanda, a Kärcher começou sua preparação para a Black Friday com meses de antecedência. As negociações com fornecedores foram fechadas já em fevereiro, com as entregas programadas para agosto.

Em julho, a marca já abastecia as principais regiões do Brasil, em especial o Nordeste, para garantir a oferta dos produtos durante a temporada de vendas. "Sabemos da importância da logística para uma operação de Black Friday bem-sucedida, e a preparação antecipada foi fundamental", diz o diretor.

O aumento da produção também foi uma prioridade. Nos últimos meses, a empresa ampliou sua capacidade fabril em 30%, passando de 5 mil para 12 mil unidades mensais em algumas de suas linhas de produção, como as lavadoras de alta pressão K5. Essa produção acelerada se reflete diretamente na quantidade de produtos disponíveis para o mercado, com a expectativa de uma alta demanda especialmente para produtos de ticket médio e alto.

O movimento da Kärcher vai além da simples oferta de descontos. A empresa tem investido em uma estratégia de marketing voltada para públicos específicos, como os pais e moradores de apartamentos menores, que buscam soluções práticas para o dia a dia.

"Os produtos da Kärcher, como as lavadoras de alta pressão e os aspiradores de pó, têm uma forte aderência a públicos que priorizam eficiência e praticidade", afirma o executivo. A marca também tem se apoiado em influenciadores com perfis focados em lifestyle, com famílias e soluções para o lar.

Os canais de venda

No universo digital, a companhia aposta em parcerias comerciais e a presença em grandes redes de varejo para alavancar suas vendas, especialmente em momentos como a Black Friday. Durante a pandemia, a empresa já havia dado início a uma aceleração digital, e agora, com a recuperação do consumo, esse movimento se intensifica.

Um dos principais pilares dessa estratégia tem sido o fortalecimento dos canais próprios e de parceiros digitais. A empresa item investido em seu e-commerce, tornando a compra mais conveniente e direta para os consumidores.

A Black Friday, em particular, é vista como uma grande oportunidade de capturar a atenção de um público que busca, cada vez mais, produtos de limpeza de alta tecnologia, como robôs aspiradores e lavadoras de alta pressão, ambos com forte presença digital. Além disso, a Kärcher está utilizando grandes marketplaces, como Mercado Livre e Amazon, para ampliar seu alcance, garantindo visibilidade durante as grandes promoções e oferecendo uma experiência de compra sem fricções.

Ainda que o canal digital seja prioridade, a empresa não negligencia o varejo tradicional. Supermercados e redes de varejo seguem sendo canais importantes para a distribuição de seus produtos, principalmente aqueles de preço mais acessível. A sinergia entre esses canais é um dos fatores-chave para a expansão de sua base de consumidores e para o alcance de sua meta de faturamento de R$ 100 milhões nesta Black Friday.