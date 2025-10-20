Com R$ 20 mil emprestados do pai, ele criou um negócio de R$ 180 milhões com pizza

Quando a gente olha para o tamanho da Pizza Prime hoje, não imagina que tudo começou com R$ 20 mil emprestados pelo pai. Pouca gente, aos 19 anos, saberia o que fazer com esse dinheiro, mas Gabriel Concon soube.

A pizza sempre foi um dos alimentos mais queridos dos brasileiros e está presente nos momentos simples e nas comemorações.

Talvez por isso, somado a uma boa dose de intuição e muito trabalho, o negócio tenha crescido com tanta naturalidade. A previsão é que a rede feche 2025 com faturamento de R$ 180 milhões.

Nascido em Osvaldo Cruz, uma cidade de 32 mil habitantes no interior paulista, Gabriel sempre quis empreender. Nunca foi o aluno mais estudioso, admite, mas era curioso e estava sempre em busca de conhecimento.

Ele veio para São Paulo cursar administração e morar na casa do tio, quando um amigo da família comentou que estava vendendo uma pizzaria no bairro da Aclimação. O pai tinha o dinheiro guardado e, sem pensar muito, o jovem topou o desafio de fazer desse seu primeiro projeto.

A trajetória da Pizza Prime começava ali, em 2001, só que com outro nome. “Eu tinha 19 anos, não sabia nada”, lembra.

Ele conta que nunca ficou focado na cozinha, mas fazia de tudo um pouco. Atendia telefone, anotava pedidos, despachava pizzas, ajudava no forno, organizava os motoboys e até saía para panfletar.

Naquela época tinha apenas três funcionários, todos com décadas de experiência, o que tornava o trabalho ainda mais desafiador, talvez por conflitos geracionais e de experiência sobre como colocar o negócio para rodar.

“Era uma mão de obra boa, que trabalhava muito, mas difícil de lidar”, diz. “Às vezes, os caras bebiam dentro da loja, eu não sabia o que fazer e tinha que administrar tudo. Chegava em casa e chorava de raiva.”

Os problemas continuam existindo, claro, e até ficaram maiores conforme a operação cresceu, mas hoje nada o abala tanto.

“Sempre olhei para o lado positivo das coisas. Obstáculos acontecem todos os dias, mas eu sempre acreditei que eles vêm para ensinar.”

A empresa entrou no ranking Negócios em Expansão da EXAME 2025, o maior anuário de empreendedorismo do país.

Em 2024, a franqueadora faturou R$ 2,84 milhões, 38,5% a mais em relação a 2023, quando movimentou R$ 2,05 milhões. (O faturamento apurado pelo ranking não considera a movimentação financeira das unidades franqueadas.)

De comerciante para empreendedor

Os primeiros anos foram de muito aprendizado. A família de Gabriel morava no interior, e seu pai viajava para a capital a cada quinze dias.

Aos poucos, foi se estruturando melhor, mas sempre com a consciência de que precisaria abrir mão de muita coisa para conseguir crescer.

Ele conciliava a faculdade com as tarefas da pizzaria e comenta que não teve a mesma experiência que muitos amigos tiveram nessa fase da vida, porque passava a maior parte do tempo dentro da loja. Abriu mão de datas comemorativas, viagens e até férias, mas não se arrepende.

Em 2011, Gabriel já administrava cinco pizzarias, todas independentes e com nomes diferentes.

Foi quando percebeu que precisava dar um passo maior e decidiu unificar as lojas sob uma marca única e criar processos que pudessem ser replicados. Assim nasceu a Pizza Prime.

“Eu tinha que deixar de ser apenas um comerciante, dono de algumas pizzarias de bairro, e começar a entender o negócio como uma empresa.”

O nome surgiu da ideia de associar qualidade a uma experiência diferenciada, inspirado em marcas premium.

Em 2015, o empreendedor começou a desenvolver o modelo de franquias e a rede se tornou oficialmente franqueadora em 2019, quando já contava com 26 unidades em operação. Em 2020 a primeira franquia foi aberta.

Rede de pizzarias foca no interior paulista

Hoje, a Pizza Prime soma 80 lojas em dez estados e deve chegar a 100 até o fim do ano. A meta para 2026 é dobrar de tamanho e alcançar 200 unidades pelo país, com foco no interior de São Paulo, Minas Gerais e região Sul.

Para sustentar esse crescimento, a empresa estruturou um processo de seleção de franqueados. Os candidatos passam por várias etapas de avaliação e entrevistas conduzidas pelo time de expansão e, em alguns casos, pelo próprio Gabriel.

Segundo ele, o franqueado precisa ter espírito trabalhador e empreendedor, mas que saiba seguir as regras de um modelo já testado.

Além disso, ressalta, é fundamental ser dedicado e compreender que será necessário renunciar a momentos pessoais, especialmente nos primeiros meses ou no primeiro ano.

“Trabalhar em datas como Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Dia das Mães faz parte do compromisso”, diz.

Por enquanto, internacionalizar a marca não está nos planos.

A rede também vem diversificando os formatos de operação. São quatro modelos: smart delivery, salão, salão completo e o quiosque, o mais recente.

Voltado para locais de grande movimento como shoppings, aeroportos e outlets, o quiosque trabalha com pizzas individuais e cardápio reduzido. A expectativa é que o novo formato responda por até 35% do crescimento da marca nos próximos dois anos.

Com mais de 40 sabores salgados e 20 doces, a Pizza Prime vende cerca de 200 mil pizzas por mês. Em setembro, o sabor frango com catupiry foi o mais vendido, seguido por calabresa, marguerita, portuguesa e carbonara.

Nova cozinha central

A cozinha central da Pizza Prime fica em Santana de Parnaíba (SP), mas um novo espaço está sendo construído em Indaiatuba (SP), onde Gabriel mora.

O espaço terá 2.000 metros quadrados, capacidade para atender até 300 lojas da Pizza Prime, quatro vezes maior que a atual, e abrigará uma área de treinamentos para os franqueados.

“Vai ser uma indústria de alimentos completa, com estrutura moderna e espaço para crescer”, revela. O lançamento está marcado para ocorrer no primeiro trimestre do próximo ano.

O novo local também receberá o escritório da franqueadora, que será ampliado para acomodar as áreas de comercial, operações, vendas, marketing e expansão. Hoje a franqueadora conta com cerca de 50 colaboradores.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.