Com R$ 180, ele criou um negócio que fatura seis dígitos por ano – e trabalha só duas horas por dia

Em 2014, Dennis Tinerino, então com 28 anos e trabalhando na área de vendas online, descobriu uma oportunidade que logo transformaria sua profissional e financeira: o investimento em domínios na internet.

Com apenas US$ 36, cerca de R$ 180 na época, ele comprou quatro domínios. Dois meses depois, vendeu um deles por US$ 700.

O retorno imediato foi o gatilho que o levou a transformar o que era um hobby em uma operação de alto desempenho e rentabilidade. As informações foram retiradas do portal Entrepreneur.

Lógica dos investimentos aplicada ao digital

O que Tinerino construiu nos anos seguintes foi um modelo baseado nos princípios de finanças corporativas: alocação estratégica de capital, diversificação de portfólio, análise de risco e retorno, escalabilidade e geração de receita previsível.

Ele conta que o segredo está na combinação entre volume (um portfólio com até 10 mil domínios) e gestão: cada nome adquirido é um ativo. Deve ser bem comprado, gerido com disciplina e vendido no momento certo.

Crescimento com base em dados

Os primeiros dois anos foram de testes e erros. A virada veio com a capacitação: ao buscar cursos, Tinerino reduziu o tempo de aprendizado e acelerou o desempenho do negócio.

Ele aprendeu, por exemplo, a evitar domínios que infringem marcas registradas, erro que quase lhe causou problemas legais no início.

Ao adotar uma abordagem baseada em dados, Tinerino passou a monitorar diariamente o mercado, identificar tendências e ajustar seus investimentos. Hoje, ele afirma que o diferencial competitivo está em entender o que está vendendo, por que está vendendo e para quem.

Operação enxuta e lucrativa

A operação atual demanda de 1 a 2 horas diárias de trabalho, com tarefas divididas entre gestão de portfólio, prospecção de novos domínios, marketing ativo e negociação com compradores.

A estrutura é leve, digital e permite atuação remota, o que elimina custos fixos e eleva a margem de lucro.

Tinerino também desenvolveu rotinas e planilhas para manter o controle sobre os milhares de ativos sob sua responsabilidade. A eficiência operacional é parte fundamental do modelo.

Em 2019, Tinerino expandiu sua atuação ao lançar a newsletter Domain Smoke, que divulga diariamente oportunidades no setor. A publicação já tem milhares de leitores globais e reforça sua posição como referência na área.

Finanças corporativas para empreendedores

A trajetória de Dennis Tinerino é um caso real de como conceitos fundamentais de finanças corporativas podem ser aplicados em projetos empreendedores com alto potencial de retorno.

O que começou com um investimento de R$ 180 virou um negócio com seis dígitos de faturamento anual, sustentado por organização, educação contínua e visão de longo prazo.

