Com professores renomados no mercado, Faculdade EXAME abre vagas para Programa Executivo em ESG

Não há como negar que o ESG é hoje um dos pilares fundamentais para o sucesso – e sobrevivência – das empresas. Afinal, já há alguns anos a sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança deixou de ser apenas uma preocupação periférica para se tornar um assunto imperativo para organizações que buscam não apenas contribuir positivamente para a sociedade e o meio ambiente, mas também maximizar os lucros.

“As empresas que não estão olhando para o ESG de forma sistemática estão ficando para trás. E vão ficar cada vez mais para trás frente às suas concorrentes e frente ao que os próprios consumidores da sociedade estão exigindo”, avalia Mariana Ricco, mestra em sustentabilidade e ESG pela FGV e coordenadora acadêmica do MBA em Gestão ESG e Sustentabilidade da Faculdade EXAME.

“Um negócio que de fato contribua para os desafios sociais e ambientais de forma positiva é o negócio que vai prosperar e terá mais [sucesso] a longo prazo. Não tem nenhuma dúvida sobre isso no mundo de hoje”, complementa.

E a especialista não é a única a apontar esse movimento. Diversos estudos comprovam que companhias com práticas sólidas de ESG têm superado seus concorrentes em termos de desempenho financeiro e reputação de marca – além de estarem mais bem posicionadas para enfrentar desafios futuros, como regulações mais rígidas e mudanças nas expectativas dos consumidores e investidores. Não à toa, a implementação do ESG já é considerada prioridade para 95% das empresas brasileiras, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje).

Mas, afinal, por onde começar essa jornada? Quais são as estratégias e habilidades necessárias para implementar o ESG dentro de uma organização, quais indicadores acompanhar e como medir o resultado e o impacto de suas ações nos stakeholders?

Para responder a estas e outras perguntas – e ajudar profissionais e empreendedores de diferentes setores que desejam se capacitar em uma das maiores tendências de negócios da década – a Faculdade EXAME apresenta o ESG Executive Program .

Com carga horária de 20 horas e direito a certificado, o curso é oferecido de maneira virtual e destaca-se por trazer um corpo docente de peso, composto por profissionais renomados e atuantes no mercado. Veja abaixo:

Quem são os professores do ESG Executive Program?

Andrea Alvares, presidente e membro do conselho do Instituto Ethos;

Filipe Alvarez, gerente executivo de ESG e sustentabilidade na Azul;

Jana Silva, especialista em ESG no Cubo Itaú e Community Leader M&P;

Leonardo Fabri, fundador e sócio-diretor da Contraponto Consultoria e Estratégia ESG;

Mariana Rico, consultora e mestra em Sustentabilidade e ESG

Renata Faber, diretora de ESG da EXAME.

Durante as aulas, os participantes aprenderão a identificar e utilizar as métricas ESG mais pertinentes às suas questões materiais para orientar as decisões da sua empresa de forma estratégica, conhecerão exemplos inspiradores de empresas que já adotaram abordagens ESG bem-sucedidas e se aprofundarão em conceitos, dados e discussões relacionadas aos impactos da economia verde no mercado. Além disso, ao final do programa, ainda terão acesso a dois encontros exclusivos, online e ao vivo, com a Diretora de ESG da EXAME, Renata Faber, para resolver todas as suas dúvidas sobre a agenda ESG nas empresas.

