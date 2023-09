Com novo site para MELHORES E MAIORES, EXAME celebra 50 anos de histórias sobre o empreendedorismo

Melhores e Maiores chegou à sua 50ª edição celebrando sua jornada como um dos guias essenciais para o empresariado brasileiro. Desde 1974, as melhores empresas do Brasil em seus setores de atividade foram destacadas e premiadas em ranking e publicação anual.

Em 2023, a publicação foi além para coroar a data histórica. O primeiro passo foi o lançamento de um site inteiramente novo e dedicado ao anuário. Nele, além dos já esperados rankings de Melhores e Maiores empresas do Brasil, os leitores também puderam acompanhar um resgate histórico do país, suas empresas, desafios e transformações.

Trata-se de um trabalho detalhado distribuído em mais de 60 reportagens com informações que, se no passado ajudaram a moldar o futuro, no presente trazem a dimensão do capitalismo do país — e que você pode conferir aqui.

O site também trouxe publicações especiais para as melhores empresas da história, além de debates, entrevistas e reportagens que convidaram essas empresas emblemáticas a discutir o futuro.

Como será o Brasil dos próximos 50 anos? Que desafios do presente se apresentam? De que forma empresários brasileiros podem transformá-los em oportunidades de longo prazo? Encontre as respostas na Melhores e Maiores.