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Com novo restaurante quase pronto, grupo gaúcho avalia imóveis para estrear em SP

Projeto em um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Sul une gastronomia, arquitetura e paisagem em nova fase de crescimento

Projeto arquitetônico conecta gastronomia e natureza: espaço foi pensado para valorizar um dos cartões-postais do RS (Manda Brasa/Divulgação)

Projeto arquitetônico conecta gastronomia e natureza: espaço foi pensado para valorizar um dos cartões-postais do RS (Manda Brasa/Divulgação)

Guilherme Gonçalves
Guilherme Gonçalves

Repórter

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 08h01.

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O grupo de gastronomia Manda Brasa prevê abrir ainda em 2026 um novo restaurante 20Barra9 no Parque do Caracol, em Canela. A unidade terá dois pavimentos, com restaurante completo no andar superior e operação rápida no piso inferior. A expansão para São Paulo ficou para 2027.

A vista da cascata do Caracol, um dos cenários mais conhecidos da Serra Gaúcha, será o novo pano de fundo para uma das marcas que ajudaram a reposicionar o churrasco gaúcho em uma linguagem contemporânea.

O Grupo Manda Brasa acelera a construção do novo restaurante 20Barra9 em Canela e trabalha com a expectativa de abrir a unidade ainda neste ano.

O projeto representa um passo importante para um grupo que nasceu em Porto Alegre e construiu sua reputação em torno da combinação entre carne, fogo, arquitetura e experiência.

A nova casa será instalada no Parque do Caracol, em uma estrutura de dois pavimentos, com um restaurante tradicional no andar superior e uma operação mais rápida no piso inferior, com opções como burgers e espetinhos para visitantes do parque.

“É literalmente uma construção de uma experiência muito legal. Talvez tu tenha a oportunidade de comer com uma das vistas mais bonitas do Brasil um churrasco do Rio Grande do Sul representando o nosso estado”, afirma Márcio Callage, sócio do Grupo Manda Brasa.

O novo restaurante faz parte de uma estratégia de expansão que também inclui São Paulo. O plano inicial de chegar à capital paulista em 2026 foi postergado, e agora o grupo trabalha com a possibilidade de inaugurar suas primeiras operações fora do Rio Grande do Sul em 2027 — uma unidade do 20Barra9 e outra do 1835 Carne e Brasa. 

“Estamos olhando São Paulo com muita calma. A busca do ponto tem que ser perfeita. A gente acredita muito no que faz, mas acredita muito no que faz bem feito”, diz Callage.

Como transformar uma paisagem turística em uma experiência gastronômica

A chegada a Canela representa mais do que a abertura de uma nova unidade. Para o Grupo Manda Brasa, o desafio é usar um dos principais destinos turísticos do estado como uma vitrine para a cultura gaúcha.

O restaurante ficará próximo à cascata do Caracol, dentro do parque que recebe visitantes interessados em natureza e turismo de experiência. A proposta é unir a identidade do 20Barra9 — construída em torno da parrilla, da carne e da convivência — com um dos símbolos naturais do Rio Grande do Sul.

“A gente quer trazer um pouco da nossa essência misturado com o que o Estado tem de melhor”, afirma Callage.

A arquitetura é uma das peças centrais do projeto. A ideia é criar uma relação direta entre o ambiente construído e a paisagem, evitando que o restaurante seja apenas um ponto de alimentação dentro do parque. A nova unidade foi pensada para funcionar como parte do passeio turístico.

“O cara vem da China, vem de qualquer lugar do mundo, e tu consegue dizer: eu tenho uma chance de mostrar para ele um churrasco gaúcho com uma vista dessas. Que impressão essa pessoa vai levar quando voltar para o lugar dela?”, diz o empresário.

Além do salão principal, a unidade terá uma operação complementar para atender diferentes momentos do visitante. No piso inferior, a ideia é oferecer uma experiência mais rápida, enquanto o andar superior concentra o conceito completo do restaurante.

Como um bar virou um grupo de gastronomia e experiências

O 20Barra9 nasceu em Porto Alegre como um restaurante informal inspirado na tradição gaúcha do fogo e da carne. O nome faz referência ao dia 20 de setembro, data associada à Revolução Farroupilha, mas a marca buscou construir uma interpretação contemporânea da identidade regional, sem depender apenas dos símbolos tradicionais.

Ao longo dos anos, o negócio deu origem ao Grupo Manda Brasa, que hoje reúne marcas como 20Barra9, 1835 Carne e Brasa e De Rua Burger. O grupo também passou a explorar novos formatos, como eventos que transformam a gastronomia em entretenimento.

Um exemplo é o Festival Manda Brasa, que começou como uma celebração entre amigos e ganhou escala. A edição mais recente reuniu 1.700 pessoas em uma antiga área industrial de Porto Alegre, com 12 horas de programação, churrasco, música e arte. Foram 1,5 tonelada de carne assada, 250 quilos de carreteiro e 2.700 burgers preparados durante o evento.

“Nossos amigos cresceram e aí a festa virou um festival, mas o espírito de entregar uma experiência incrível permanece”, afirma Callage.

Segundo o empresário, a lógica é a mesma que orienta os restaurantes: criar uma identidade própria. “A história do churrasco, da gastronomia, é o que a gente gosta de comer. A música é a que a gente ouve. Essa experiência tem uma identidade.”

Novo 20Barra9 terá dois pavimentos: restaurante completo no piso superior e operação rápida para visitantes do parque (Manda Brasa/Divulgação)

Por que São Paulo ficou para 2027

A expansão nacional continua no radar do grupo, mas os empresários decidiram não acelerar a entrada em São Paulo sem encontrar o endereço considerado ideal.

A capital paulista deve receber duas marcas do grupo: uma unidade do 20Barra9 e outra do 1835 Carne e Brasa. A escolha do ponto, porém, é tratada como uma etapa estratégica do projeto.

“A gente não pode simplesmente abrir. Precisa fazer sentido para a experiência que queremos entregar”, afirma Callage.

A cautela segue a mesma lógica aplicada em Canela: escolher lugares capazes de potencializar a proposta da marca. Antes de chegar a novos mercados, o grupo quer consolidar espaços que funcionem como destinos por si só.

“Nosso foco é construir projetos sólidos. O crescimento acaba sendo consequência natural disso”, diz o empresário.

'Perguntas frequentes'

Quando o novo 20Barra9 em Canela será inaugurado? ＋

O Grupo Manda Brasa trabalha com a expectativa de inaugurar o novo 20Barra9 no Parque do Caracol ainda em 2026. O restaurante ficará próximo à cascata do Caracol.

Como será o restaurante 20Barra9 no Parque do Caracol? ＋

O restaurante terá dois pavimentos: o andar superior concentrará a experiência completa do 20Barra9, enquanto o piso inferior oferecerá opções rápidas, como burgers e espetinhos. A arquitetura busca integrar o espaço à paisagem do parque.

Qual será a proposta do novo 20Barra9 em Canela? ＋

A proposta será combinar o churrasco gaúcho contemporâneo do 20Barra9 com a vista da cascata do Caracol. Segundo Márcio Callage, sócio do Grupo Manda Brasa, a unidade pretende apresentar a essência do grupo ao lado do que o Rio Grande do Sul tem de melhor.

Quais marcas fazem parte do Grupo Manda Brasa? ＋

O Grupo Manda Brasa reúne as marcas 20Barra9, 1835 Carne e Brasa e De Rua Burger. O grupo também promove eventos como o Festival Manda Brasa, cuja edição mais recente reuniu 1.700 pessoas em Porto Alegre.

Por que a expansão do Grupo Manda Brasa para São Paulo ficou para 2027? ＋

A expansão foi adiada porque o Grupo Manda Brasa ainda procura pontos adequados à experiência de suas marcas. Segundo Márcio Callage, o grupo avalia os endereços com cautela e considera essencial encontrar o local ideal antes de abrir as unidades.

Quais restaurantes do Grupo Manda Brasa devem abrir em São Paulo? ＋

O Grupo Manda Brasa planeja levar uma unidade do 20Barra9 e outra do 1835 Carne e Brasa para São Paulo. As primeiras operações fora do Rio Grande do Sul poderão ser inauguradas em 2027.

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