Com novo plano global, Meituan desafia líderes regionais no setor de delivery

A Meituan traçou a meta de expandir sua presença para os seis países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) — Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Omã e Bahrein — até 2027. O plano marca uma nova fase na internacionalização da empresa, que já avança rapidamente no Oriente Médio.

Em setembro de 2024, a Meituan iniciou suas operações na Arábia Saudita sob a marca Keeta. Menos de um ano depois, ampliou sua atuação para 20 cidades sauditas. Em 29 de julho, a Keeta anunciou a expansão para 11 novas localidades, consolidando sua presença em centros estratégicos como Riad, Jidá, Meca, Medina e Dammam.

A expansão foi acompanhada pela adesão de cerca de 7.500 comerciantes locais e internacionais, como McDonald’s, KFC, Subway e Starbucks, além da contratação de mais de 18 mil entregadores. A oferta de isenção de taxa de entrega e promoções para novos usuários acelerou a penetração da Keeta no mercado saudita.

Segundo a consultoria Redseer, em menos de cinco meses de operação, a Keeta conquistou cerca de 10% do mercado local, ocupando a terceira posição no setor de delivery de alimentos. A presença da empresa contribuiu para o crescimento do mercado saudita, que registrou alta de 23% no volume bruto de mercadorias (GMV) em 2024.

Embora os líderes locais Hungerstation e Jahez ainda não tenham perdido participação significativa, a expansão da Keeta pode alterar esse cenário.

Varejo imediato e novas frentes

A Meituan também aposta na diversificação de serviços. Em maio de 2025, lançou o Keemart, versão internacional de seu supermercado autônomo, em dois distritos de Riad. O projeto demanda centros de distribuição locais e investimentos em logística, sinalizando que a empresa está testando capacidades avançadas de cadeia de suprimentos na Arábia Saudita.

Fora do país, a Meituan avança em outros mercados do Oriente Médio. A Keeta iniciou o recrutamento e a estruturação de operações nos Emirados Árabes Unidos, Catar e Kuwait. Em julho, lançou o programa “Founding Vendor” em Dubai e Doha, oferecendo isenção de taxas e benefícios comerciais para os primeiros parceiros.

No Kuwait, o processo de adesão de comerciantes está em fase final, com lançamento previsto para o fim de 2025 ou início de 2026.

Mercado promissor no GCC

Apesar de a população total dos países do GCC ser inferior a 60 milhões, a região possui um alto PIB per capita, ampla digitalização e infraestrutura urbana favorável à entrega rápida. As altas temperaturas, acima de 40°C, aumentam a demanda por delivery, o que eleva o tíquete médio e as margens de lucro.

No entanto, o setor ainda precisa evoluir em escala, eficiência operacional e infraestrutura logística. A Meituan aposta em sua experiência para competir com players já consolidados.

Concorrência acirrada

A Meituan enfrenta empresas com forte presença e respaldo financeiro. A Talabat (do grupo Delivery Hero) lidera em diversos países do Golfo. A Careem, ligada à Uber, atua como super app regional. Na Arábia Saudita, Hungerstation e Jahez dominam, enquanto no Catar, a local Snoonu, agora controlada pela Jahez, lidera o setor.

Segundo o Morgan Stanley, o mercado de delivery online nos países do GCC pode atingir US$30 bilhões até 2028, com um crescimento médio anual de 15%. A expectativa é que a Meituan atinja 20% de participação nesse período.

Estratégia global inclui América Latina

A internacionalização da Meituan começou em Hong Kong, em 2023. Em menos de um ano, a Keeta conquistou 44% do mercado local, superando concorrentes e motivando a saída da Deliveroo da região. A principal rival da empresa atualmente é a Foodpanda.

Em maio de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com Wang Xing, CEO da Meituan, durante a assinatura de um acordo entre a Keeta e a ApexBrasil. A Meituan planeja investir US$1 bilhão no Brasil nos próximos cinco anos e lançar oficialmente a Keeta no país ainda em 2025.

A empresa também está atenta a oportunidades em outros mercados da Ásia, África e América Latina. Seu foco é construir operações escaláveis e eficientes, enfrentando os desafios logísticos e a concorrência internacional.