Com nomes como Joel Jota, evento de empreendedorismo feminino deve reunir 10 mil pessoas em SP

Nesta sexta-feira, 18, começa a 5º edição do Mulher Brilhante (MB), evento idealizado pela empreendedora Kenia Gama para discutir empoderamento feminino nos negócios.

A expectativa é que, neste ano, participem 5 mil mulheres empreendedoras, 20 palestrantes, 50 expositores e 10 mil visitantes.

Com duração até o dia 20 de novembro, estima-se que o evento consiga movimentar 10 milhões de reais entre negociações, vendas, transporte, hospedagem e outros serviços.

Assine a EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio.

Contando com as edições nacionais e regionais, que acontecem ao longo do ano em capitais e grandes cidades brasileiras, o Mulher Brilhante já aconteceu 19 vezes nos últimos cinco anos.

Ao todo, 100 mil empreendedoras estão cadastradas no ecossistema do Mulher Brilhante que, além do evento, oferece treinamentos online e presenciais. Outras 1500 empreendedoras são mentoradas diretas de Kenia.

Alguns dos palestrantes confirmados no evento Mulher Brilhante deste ano são:

Patrícia Ramos: empresária e influencer

Joel Jota: especialista em alta performance

Cris Franklin: especialista em marketing digital

Veve Fit: referência em saúde e bem-estar

Dra. Carla Sarni: empresária de impacto, fundadora e CEO de grandes franquias como Sorridents,

GiOlaser, Olhar Certo, Amo Vacinas e Docbiz

Cátia Damasceno: especialista em sexualidade

Priscila Sabóia: personal organizer

Cláudio Duarte: especialista em religiosidade e relacionamentos

Como participar do Mulher Brilhante Nacional de 2022?

O acesso ao evento é mediante a ingressos, com valores a partir de R$ 297. Os interessados podem adquirir os tiquetes ou obter mais informações por meio do site do Mulher Brilhante.