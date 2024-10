Com live direto do Japão, Cimed lança Carmed Hello Kitty — e projeta R$ 85 milhões em vendas

A farmacêutica Cimed decidiu fazer o lançamento de seu novo hidratante labial do outro lado do mundo. O Carmed Hello Kitty foi apresentado aos consumidores durante uma live realizada nesta quinta-feira, 17, pela VP Karla Felmanas diretamente do Japão. A campanha de lançamento também contou com um anúncio na Shibuya Crossing, importante avenida de Tóquio.

A edição limitada do novo Carmed em parceria com a Hello Kitty ocorre durante as comemorações dos 50 anos da personagem. Com sabor de torta de maçã e cor avermelhada, o novo brilho labial com embalagem especial será comercializado ao preço médio de R$ 49,90 e deve chegar nas farmácias no final de outubro. A expectativa da farmacêutica é vender R$ 85 milhões no sell out.

Lançado de maneira despretensiosa há nove anos, o Carmed ganhou uma repaginada no ano passado depois de uma parceria com a indústria de guloseimas Fini. Seguidos por parcerias com influencers adolescentes, como as atrizes Larissa Manoela e Maisa, o produto virou um hit na rede social TikTok, a preferida dessa geração.

No último ano, a venda do produto cresceu dez vezes, para impressionantes R$ 400 milhões.Após faturar R$ 3 bilhões, a farmacêutica mira o faturamento de R$ 5 bilhões até 2025.

O boom Carmed multiplicou por cinco o volume mensal de vendas de hidratantes labiais no Brasil, para uma média de 5 milhões de unidades, segundo a consultoria especializada IQVIA. “O Carmed conquistou uma verdadeira legião de fãs e virou um item colecionável”, disse Karla em entrevista para a revista EXAME em maio. “Os clientes têm um Carmed na bolsa, no carro, em casa, da mesma maneira que carregam um chiclete para todo lugar.”

Nas redes sociais, Karla é o rosto do Carmed, e fez parte da estratégia de lançamento do novo produto no Japão. "Essa edição limitada do Carmed é mais do que um produto de beleza, é um item de colecionador que conecta emoções e gerações", diz a executiva.

O Carmed Hello Kitty

Carmed Hello Kitty: Karla Felmanas faz live de lançamento do Japão (Cimed/Divulgação)

Mundialmente conhecido como um personagem atemporal, amado por adultos e crianças, a Hello Kitty completa 50 anos em 2024. O emblemático desenho foi criado em novembro de 1974 pela designer Yuko Shimizu, que já trabalhava na Sanrio, uma das pioneiras no licenciamento de marcas no Japão.

O nome da personagem é Kitty White, uma menina britânica que vive em Londres com os pais George e Mary White. Ela tem uma irmã e um gato de estimação cujo nome é Charmmy Kitty.

"O Carmed Hello Kitty não só reflete a fofura e o charme da personagem, mas também traz a qualidade e o cuidado que nossos fãs e consumidores merecem”, diz Caroline Manha, gerente comercial e marketing da Sanrio.

Com a nova parceria, a Cimed espera ampliar o público do Carmed, até então mais concentrado em crianças e adolescentes.

“A Hello Kitty transcende gerações. Ela acompanhou a infância, adolescência e vida adulta de muitas pessoas, especialmente as gerações Millennial e X. Agora, com 50 anos, ela segue sendo um símbolo atemporal de alegria capaz de unir diferentes públicos”, diz Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed.