‘Com juros de 15% ao ano, o empresário tem que calcular muito o risco’, diz João Adibe, CEO da Cimed

O otimismo de João Adibe, CEO da Cimed, é acompanhado de uma boa dose de realismo. “Com taxas de 15% ao ano, como é que você investe?”, questiona o executivo durante o podcast “De frente com CEO”, da EXAME.

“O empresário, para tomar risco agora, tem que calcular muito o negócio,” afirma.

Para ele, a inflação e o custo no Brasil travam o crescimento de empresas que poderiam avançar mais rapidamente. “Se tivéssemos mais capacidade produtiva, estaríamos crescendo ainda mais.”

A farmacêutica, uma das maiores do país, mesmo em um cenário desafiador, continua investindo no Brasil. Recentemente, apostou R$ 90 milhões em um novo centro logístico, com o objetivo de expandir sua capacidade de armazenamento e preparar terreno para a próxima fase de crescimento - que inclui uma nova fábrica em planejamento. A meta é ambiciosa: dobrar de tamanho até 2030, alcançando R$ 10 bilhões em faturamento.

A aposta: crescer quando o mercado desacelera

Apesar de o mercado farmacêutico não ter alcançado o crescimento de dois dígitos projetado para o ano, a Cimed mantém a meta de avançar o dobro do que o setor registra. “Essa é a nossa história. Se o mercado cresce 5%, a gente quer crescer 10%”, afirma Adibe.

O executivo acredita que é justamente em momentos de estagnação que surgem as maiores oportunidades.

“Sou um brasileiro otimista. Sempre lutei para fazer diferente. Mesmo quando o país anda de lado, dá para encontrar oportunidade. E é nesse momento que os líderes de verdade se formam.”

Inflação e consumo desigual

Entender o país real, segundo Adibe, é fundamental para escalar um negócio, especialmente em um país onde a inflação corrói o poder de compra e a desigualdade de consumo é gritante.

“O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, mas só 10 milhões consomem de fato. Os outros 190 milhões têm poder aquisitivo muito baixo. O segredo é entender em qual país você quer jogar e ter o produto certo para isso,” afirma o CEO.

A Cimed aposta nesse olhar regionalizado para crescer. “Temos mentalidade nacional, mas pensamento regional”, diz o CEO. A empresa opera com cadeia de distribuição própria e presença em todos os estados, o que permite adaptar o portfólio de produtos conforme as demandas locais.

O futuro: inovação e consumo massivo

Mesmo com a inflação pressionando os custos, a farmacêutica continua investindo em pesquisa, desenvolvimento e novas categorias. Entre as apostas recentes estão produtos de estética e cuidados pessoais, além das linhas baby care e oral care.

O portfólio também é puxado por marcas líderes, como Lavitan, número um em vitaminas no Brasil, e Carmed, fenômeno de vendas na linha de hidratantes labiais.

“Tudo que uma farmácia compra, a gente tem interesse em fabricar e distribuir”, afirma Adibe.

