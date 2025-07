Com investimento de apenas US$ 2 mil, essa mulher de 30 anos criou um negócio de US$ 10 mil por mês

Em julho de 2023, Anna-Marie Ortiz decidiu investir seus últimos US$ 2.000 na criação de uma empresa de limpeza em Portland, Oregon.

Um ano depois, o negócio batizado de Cool Aunt Cleaners já registra faturamento médio de US$ 10 mil mensais. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Da instabilidade à gestão própria

Anna-Marie Ortiz, 30 anos, passou boa parte da juventude vivendo de salário em salário. Nascida em Wichita, Kansas, foi criada em uma família de baixa renda e conheceu de perto a realidade de quem precisa esticar cada dólar para pagar contas básicas.

Trabalhou desde cedo com o padrasto, que comandava um negócio familiar de pisos, e acabou acumulando desde jovem vivência com tarefas operacionais e administrativas.

Sem concluir a faculdade, Ortiz experimentou diversos empregos informais e chegou a integrar projetos de startups, nos quais aprendeu vendas, marketing e gestão de operações.

A decisão de empreender veio após o fracasso de uma loja de plantas aberta pouco antes da pandemia, em 2020.

Investimento inicial enxuto e modelo de negócio sustentável

A virada aconteceu quando Ortiz se mudou para Portland, em 2022, em busca de um novo começo.

Em julho de 2023, fundou oficialmente a Cool Aunt Cleaners, investindo os US$ 2.000 que lhe restavam em materiais de limpeza, identidade visual e o registro da empresa.

A escolha pelo setor foi estratégica: baixo custo de entrada, alta demanda local e possibilidade de diferenciação com tecnologia e marketing digital.

Ao contrário de muitos concorrentes locais, Ortiz aplicou seus conhecimentos em publicidade e operação digital para atingir um público específico: jovens profissionais que vivem em apartamentos menores e contratam serviços com frequência.

Ajustes operacionais e estrutura financeira enxuta

Nos primeiros meses, o negócio teve um crescimento pequeno: menos de US$ 3 mil em faturamento. Mas a consistência levou a empresa a alcançar uma média mensal de US$ 10 mil.

Para garantir a sustentabilidade, Ortiz precisou ajustar o modelo de operação: inicialmente contratou quatro funcionários, mas enfrentou desequilíbrio entre preços fixos cobrados de clientes e custos variáveis pagos por hora à equipe.

Atualmente, trabalha com uma funcionária e juntas realizam até 10 limpezas por semana. Ortiz também participa ativamente da operação, indo a dois ou três atendimentos semanalmente.

Apesar do negócio ainda ser pequeno, ele é lucrativo e financeiramente organizado. Ortiz recebe hoje cerca de US$ 29 mil por ano como pró-labore, abaixo do que ganhava em sua antiga função em uma startup fintech. Ainda assim, ela afirma preferir a liberdade de comandar seu próprio negócio à rotina tradicional de escritório.

Princípios de finanças corporativas na prática

Mesmo sem formação universitária, Ortiz aplica conceitos essenciais de finanças corporativas no dia a dia:

Análise de custo operacional

Controle de margem

Precificação baseada em valor

Reinvestimento

Crescimento gradual

Sua estratégia de expansão é baseada em dados e ajustes constantes, desde uma reestruturação de equipe até desenvolvimento de um novo plano de marketing digital.

Ela evita gastos supérfluos, opera com baixa despesa fixa e organiza sua contabilidade de forma a separar as finanças pessoais e empresariais.

A importância de dominar as finanças corporativas

