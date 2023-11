Com inclusão de pessoas com deficiência e profissionais 50+, empresa fatura R$8 milhões ao an

Depois de observar uma colega de trabalho de 60 anos ser demitida de um grande banco tradicional, a empreendedora Juliana Ramalho entendeu que isso era cada vez mais comum. A situação despertou nela a sensação de que as pessoas estavam encaixotando expertises e a fez perceber que muitas empresas precisavam da experiência e conhecimento desses profissionais. Foi então que decidiu criar um negócio para ajudar a recolocar esses profissionais de volta ao mercado.

Junto da sócia e amiga de infância Carolina Ignarra, ela criou o Grupo Talento Incluir, uma empresa de inclusão produtiva a partir do letramento da diversidade que oferece soluções estratégicas para este mercado.

“Trabalhamos de forma constante e profunda, por meio de conscientização, representatividade, empregabilidade e consumo. Minha sócia Carolina sentiu a opressão da exclusão após ter ficado paraplégica em decorrência de um acidente”, afirma Ramalho. Com elas, Dulcídio Almeida fecha o time de sócios, na posição de CFO na empresa. Aos 84 anos, Almeida reúne mais de 50 anos de experiência em diversas empresas.

Como a companhia vem crescendo no mercado

A Talento Incluir nasceu em 2008 e já colaborou para a empregabilidade de mais de 9.000 pessoas com deficiência. A empresa faturou R$8 milhões em 2022 e deve faturar R$9 milhões em 2023. Desde a pandemia, a companhia mais que dobrou seu faturamento com um crescimento médio de 50% ao ano. O avanço se deve à expansão da atuação por outras áreas de negócios, ao mesmo tempo em que o mercado corporativo aumenta a conscientização sobre a importância de transformar a cultura no ambiente de trabalho e investir na formação de times diversos.

Foi nesse momento que o fundo de impacto Estímulo entrou para ajudar a empresa. Com o apoio financeiro de R$210 mil, os sócios conseguiram tracionar um dos negócios do Grupo, a Talento Sênior, com foco em recolocação profissional de pessoas com 40, 45 ou mais de 50 anos. Na pandemia, esse público foi o primeiro a ser impactado quando as empresas reduziram as equipes, e as sócias decidiram tirar uma ideia da gaveta e colocar em prática.

Chamado de Talent as a Service - uma alusão ao conceito do Software as a Service (SaaS) da seara tecnológica -, o projeto oferece os serviços de profissionais com mais de 45 anos. No modelo, a empresa contrata a pessoa por horas, o que permite que o mesmo profissional empregue as suas habilidades em diferentes companhias. A iniciativa foi finalista do Prêmio Inovação Social da Fundação Mapfre, na categoria “Economia Sênior”, e é acelerada pela Seniortech Ventures.

“Percebemos o movimento dos profissionais 45+ mudando as perspectivas e estendendo suas carreiras. Ainda há pouca atuação do mercado para favorecer um futuro mais equilibrado e mais saudável para esses colaboradores”, afirma Ramalho.

Como funciona a atuação do grupo

A divisão de negócio é um parte de um processo de expansão da Incluir, hoje um ecossistema com diversas frentes de atuação. A empresa teve início como consultoria, com foco na empregabilidade de pessoas com deficiência, e, ao longo dos anos, incorporou outras demandas de inclusão.

As movimentações levaram à mudança do nome do negócio para Grupo Talento Incluir, composto quatro frentes:

Talento Incluir Consultoria: soluções focadas nos pilares de D&I Conscientização, Contratação, Carreira e Acessibilidade e Consultoria Estratégica de Marketing e Comunicação para pessoas com deficiência

UinHub : oferta o primeiro e mais acessível marketplace do mundo para pessoas com deficiência.

UinSTOCK :primeiro banco digital e nacional para a produção e venda de imagens de diversidade da população brasileira

Talento Sênior: contratação de profissionais 45+ sob demanda.

“Nos últimos cinco anos, o tema ‘Inclusão e Diversidade’ vem avançando nas culturas das organizações. As demandas foram aumentando e se expandindo, motivando a criação de novos negócios”, afirma Juliana.