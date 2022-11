Com guia prático para pequenos negócios, TikTok quer empreendedores vendendo mais no fim do ano

O TikTok quer ir além das dancinhas virais e avançar de vez no universo das vendas digitais. Para isso, a rede social anuncia nesta sexta-feira, o lançamento de um hub de conteúdo dedicado a pequenas e médias empresas (PMEs), com intuito de ajudá-las a vender mais (e melhor) neste fim de ano.

A ideia é oferecer acesso gratuito à essa plataforma digital de conteúdos, dicas e orientações práticas para que empreendedores tenham melhor desempenho nas vendas na alta temporada, que começa ainda novembro com a Black Friday e Copa do Mundo, e se estende até o Natal.

Assine a EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio.

De olho em sua expertise, os vídeos curtos e virais, o TikTok reúne no hub para PMEs uma série de orientações relacionadas às ferramentas da própria plataforma para impulsionar campanhas de produtos e serviços, além de dicas gerais para a criação e compartilhamento de vídeos e anúncios e planejamento de campanhas e engajamento.

Em boa medida, o lançamento acompanha o entusiasmo do público empreendedor com a própria rede social. De acordo com uma pesquisa conduzida pela plataforma, 92% dos usuários são influenciados a algo após assistir algum vídeo no TikTok, e três a cada quatro usuários compram um produto depois de descobri-lo por lá. O potencial dos vídeos, portanto, é uma oportunidade valiosa para pequenas empresas.

Atualmente, o TikTok tem cerca de 1 bilhão de usuários. Em refererência a este número, o hub leva o nome de "Vem Realizar o Desejo de Bilhões". Interessados podem acessar mais informações e conteúdos do hub pelo link da iniciativa.

VEJA TAMBÉM

Black Friday na Copa do Mundo 2022: o que os brasileiros querem comprar? Veja dados

Ainda não atende clientes pelo zap? Você é o alvo da startup Poli, de Goiás, que cresceu 3x em 2021