Com greve nos EUA, GM avalia fechar fábrica por falta de peças

Os trabalhadores ligados ao sindicato United Auto Workers (UAW) — que representa trabalhadores da indústria automotiva — disseram que vão retomar as negociações neste sábado diante do espalhamento dos efeitos da greve e das tensões que se acirram com as montadoras.

A Ford informou na noite de sexta que precisou realizar um layoff (suspensão de contrato temporário) de 600 trabalhadores por conta de um efeito indireto da greve nos departamentos de pintura e montagem final. Já a General Motors disse para 2 mil trabalhadores de uma fábrica de automóveis no Kansas que a instalação provavelmente será fechada na próxima semana por falta de peças, decorrente da paralisação em outra operação próxima.

Segundo a Ford, a produção da fábrica está “altamente interligada” e os trabalhadores em greve “impactaram diretamente as operações em outras partes da instalação”. Os funcionários em layoff trabalhavam no departamento de carrocerias da fábrica e na área de submontagem de estamparia de metais.

Na quinta-feira, trabalhadores das três principais montadoras americanas — General Motors, Ford e Stellantis, que controla a Chrysler — iniciaram a primeira greve simultânea da História dos Estados Unidos.

O UAW pede um aumento salarial para 36% ao longo de quatro anos, enquanto os fabricantes de automóveis não oferecem mais de 20%. O sindicato também quer acabar com um sistema salarial de dois níveis, em que os trabalhadores mais novos levam quatro anos para atingir o mesmo salário que os empregados mais antigos.

Biden faz apelo às montadoras

O presidente dos EUA, Joe Biden, que enfrenta a reeleição no próximo ano, fez um apelo às empresas automóveis para recompensarem os trabalhadores no momento em que os salários dos executivos aumentaram, informou a Reuters.

"As empresas fizeram algumas ofertas significativas, mas acredito que deveriam ir mais longe para garantir que lucros corporativos recordes signifiquem contratos recordes", disse ele. As montadoras ofereceram aumentos salariais de até 20%, sem os principais benefícios exigidos pelo sindicato.

Risco de alta nos preços

Os economistas temem que greves prolongadas possam aumentar os preços dos automóveis novos e usados ​​e travar o progresso dos decisores políticos na contenção da inflação.

“Tal resultado apresentará outro problema para a desinflação em curso, pois interromperia a recente série de leituras suaves no componente [do índice de preços ao consumidor] para veículos motorizados”, disseram economistas do JPMorgan. “Se o acordo contratual final envolver um aumento salarial significativo, também apresentará um risco ascendente para a inflação no setor.