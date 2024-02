Com fortuna de US$ 360 milhões, Lucy Guo só perde para Kylie Jenner

Talvez você já tenha ouvido falar da maior milionária self-made, a fundadora da Kylie Cosmetics, Kylie Jenner. Mas você sabe quem está em segundo lugar nesta lista da Forbes? Lucy Guo tem apenas 29 anos e arrematou esse posto, com fortuna líquida estimada de US$ 360 milhões. Ela é co-fundadora da Scale AI, ao lado de Alexandr Wang, o bilionário self-made mais jovem do mundo aos 25 anos.

Depois do sucesso do unicórnio da empresa de inteligência artificial, agora avaliada em US$ 7 bilhões, Lucy acabou de anunciar nesta quinta-feira, 29, que arrematou um financiamento de US$ 40 milhões para seu novo empreendimento, o Passes, plataforma de monetização de criadores que concorre com o Patreon.

Conforme falou à Fortune, Guo planeja usar o financiamento para expandir a equipe do Passes, que atualmente tem 15 pessoas. O investimento contou com a participação de grandes nomes da tecnologia e mídia, incluindo os co-fundadores da Skims, Emma e Jens Grede, e a Crossbeam Ventures, o fundo do co-fundador da Creative Arts Agency e ex-presidente da Disney, Michael Ovitz.

Cartas de Pokémon

A jornada empreendedora de Guo começou na infância. Ainda na escola primária, ela começou um negócio de venda de cartas de Pokémon e aprendeu a programar. Segundo o New York Post, é filha de dois engenheiros e foi contra o conselho da mãe, que via a área com muitas barreiras para as mulheres, e perseguiu uma carreira em tecnologia.

Ela começou a estudar ciência da computação na Universidade Carnegie Mellon, mas desistiu para seguir uma Bolsa Thiel, fundada pelo co-fundador do PayPal, Peter Thiel.

No início de sua carreira, ela trabalhou como designer de produto para Snapchat e Quora. Em 2016, ela co-fundou a Scale AI, a startup que fornece dados de treinamento para empresas que constroem modelos de IA como OpenAI, Meta e Microsoft.

Além da Scale AI

Guo deixou a empresa que ajudou a fundar em 2018, mas ainda detém 6% de participação na empresa. Depois, começou seu próprio fundo de capital de risco, Backend Ventures, no ano seguinte. No fundo, ela fez investimentos em estágio inicial em uma série de unicórnios, incluindo a empresa fintech Ramp, a plataforma de comércio eletrônico Fabric e a empresa de software de compensação Pave.

Lucy também é conhecida por ser uma CEO fitness. Ela gravou uma vez um vídeo de três horas de Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (HIIT) no YouTube para mostrar sua resistência. Ela afirmou na descrição do vídeo que realiza outro treino de HIIT ou treinamento de força antes do jantar, além de correr de 16 a 32 km (10 a 20 milhas) todos os dias. Ela se exercita por 5,5 horas por dia no total.