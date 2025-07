Com fórmula aprovada por atletas, Outlive aposta em shake para adultos em busca de vida saudável

Entre idas à academia e corridas no parque, o empreendedor paulistano Marcelo Saddi se deparou com um dilema: muitos estão dispostos a manter a saúde em dia, mas não têm tempo para encontrar todas as vitaminas e proteínas recomendadas.

Uma dieta equilibrada demanda disposição e investimento, enquanto os suplementos vendidos separadamente exigem ainda mais organização.

Foi para preencher essa lacuna que, há pouco mais de dois meses, ele reuniu um grupo de sócios para fundar a Outlive.

Após um investimento de 5 milhões de reais em pesquisa científicas e de mercado, a empresa lançou o Daily Health, um suplemento nutricional em pó com 62 ingredientes, incluindo vitaminas, minerais, antioxidantes e superalimentos, que promete ser uma solução prática e eficaz para quem busca manter a saúde sem perder tempo.

A inspiração para a fórmula veio do nadador Nicholas Santos, campeão mundial, que manipulava diversos ingredientes para melhorar seu desempenho.

"Ele costumava misturar vários produtos para melhorar a performance. A partir disso, fizemos ajustes com especialistas para criar um suplemento para o público em geral", diz Saddi.

Santos é, hoje, um dos sócios da Outlive ao lado de Saddi e de Felipe Moro Costa.

Após fazer sucesso na dieta de Santos, o produto passou pelo crivo do médico do esporte Paulo Puccinelli e de nutricionistas antes de chegar à versão final.

A Outlive tem um modelo de vendas 100% digital, com foco em assinaturas mensais a partir de 300 reais.

A expectativa dos sócios é atingir 2.500 clientes no primeiro ano e gerar um faturamento de 4,5 milhões de reais.

"Nosso foco está em consolidar a marca no e-commerce, mas também em explorar o potencial dos marketplaces e, futuramente, as lojas físicas", diz Saddi.

A história por trás da Outlive

A trajetória de Saddi é marcada por transições importantes. Depois de se estabelecer no mercado financeiro e comandar a expansão da concessionária da família, ele vendeu a Green Automóveis em 2022.

Durante um sabático, motivado pela chegada de seu filho e pela reflexão sobre sua saúde, Saddi decidiu criar um negócio que fosse mais alinhado com um estilo de vida saudável.

"A gravidez da minha esposa e o nascimento do meu filho me fizeram pensar em como eu gostaria de estar quando ele tivesse 30 ou 40 anos", conta.

Foi quando ele conheceu Nicholas Santos, nadador olímpico e campeão mundial, que também enfrentava desafios relacionados à saúde e longevidade no esporte.

A experiência de Santos com suplementação ao longo de sua carreira foi determinante para o desenvolvimento do produto.

Aos 42 anos, Santos continua conquistando títulos importantes, sendo o atleta mais longevo a vencer um campeonato mundial, segundo o Guinness World Records.

O mercado de wellness

Em 2022, o mercado global de wellness movimentou 6,3 trilhões de dólares e a expectativa é que atinja 9 trilhões até 2028.

No Brasil, o setor de saúde e bem-estar é um dos maiores do mundo, com faturamento estimado em 550 bilhões de reais.

O aumento da demanda por produtos que contribuem para a saúde faz com que a Outlive esteja bem posicionada para crescer nesse ambiente.

"A maioria das pessoas não consome todos os nutrientes diários que o corpo precisa. Nosso produto é a resposta para essa lacuna", afirma Saddi.