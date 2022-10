Com foco em inovação dentro de e-commerces, Oli quer faturar R$25 milhões em seu primeiro ano

“As compras digitais tiveram um super amadurecimento com a pandemia e isso nos trouxe um universo ainda maior de possibilidades", diz Bernardo Dinardi, cofundador e CEO da Oli.

As oportunidades vem crescendo mesmo com a retomada do varejo físico e das compras presenciais. O live commerce, modalidade de vendas por meio de vídeos ao vivo dentro dos e-commerces, é uma das principais tendências da economia digital.

Assine a newsletter EMPREENDA, a nova newsletter semanal da EXAME para quem faz acontecer nas empresas brasileiras

Quem são os empreendedores

Em 2021, cinco sócios que já atuavam com negócios digitais, se uniram e com investimento de R$ 5 milhões criaram a Oli, plataforma de tecnologia, estratégia e conteúdo para live commerce.

Além de Bernardo Dinardi, fazem parte do board de sócios-fundadores:

Empresária e criadora de conteúdo Isa Domingues

Empreendedor Rodrigo Cartacho, fundador do Sympla

Danilo Tanaka, especialista em tecnologia e cyber security

Ludmila Tavares, profissional de marketing com mais de 16 anos de experiência

"Na pandemia, eu tive a ideia de fazer lives com algumas marcas parceiras e deu muito certo. As marcas logo entenderam que através das lives elas conseguiriam comunicar com mais cliente. O live commerce se tornou um novo canal de vendas", diz Isa Domingues.

Como a Oli funciona

A empresa oferece estrutura para a produção de uma live shopping, desde o desenvolvimento da estratégia da campanha, conteúdo, seleção e treinamento de influenciadores, além de estrutura e estúdios próprios para as gravações.

A companhia também criou soluções para atender as necessidades de empresas de todos os portes e mercados, com uma plataforma as a service, onde a marca pode fazer a auto gestão da estratégia em planos mais personalizados.

A Oli trabalha com mais de 200 influenciadoras. As lives duram em média 50 minutos e a grande maioria ocorre semanalmente dentro dos e-commerces.

A companhia tem em seu portfólio clientes como Anacapri, Riachuelo e Malwee.

Desde a sua fundação, em 2021, a empresa já realizou mais de 130 lives, e projeta faturamento de R$ 25 milhões em 2022.

Empreendedores argentinos faturam R$ 300 milhões no Brasil com compra e venda de celulares usados

A taxa de engajamento das lives realizadas pela plataforma é de 62% e representa um potencial de retorno sobre o investimento expressivo se comparado com o cenário das vendas presenciais.

“As compras digitais tiveram um super amadurecimento com a pandemia e isso nos trouxe um universo ainda maior de possibilidades. Nossa plataforma se especializou em prever as tendências do futuro do varejo e em tangibilizar isso em tecnologia, estratégia e execução para nossos clientes”, explica Bernardo Dinardi, co-fundador e CEO da Oli.

O alcance das lives depende do tamanho do cliente. As grandes marcas podem tem em média 60 mil pessoas nas lives, enquanto marcas menores conseguem 5 mil pessoas.

A empresa tem sua sede na região de Moema, em São Paulo, o maior espaço dedicado a live commerce do Brasil, com 1,2 mil metros quadrados. Além de estúdios, o prédio oferece ambientes descontraídos para reunir marcas e toda a comunidade interessada em acelerar o mercado nacional de live commerce.

Quais são os planos da empresa

A expectativa da Oli para 2023 é potencializar a ferramenta de short video e oferecer ao usuário uma experiência melhor dentro dos e-commerces.

A Oli Short é a novidade mais recente do negócio. Com o objetivo de elevar o engajamento de empresas de todos os tamanhos, a plataforma oferece vídeos interativos integrada aos sites e aplicativos das marcas. O formato acompanha a tendência da geração Z, que consome vídeos curtos no TikTok e Instagram, e que também busca referências na hora de fazer compras.

A estratégia permite que as marcas criem narrativas diversas com conteúdos educacionais, conceituais ou de exposição de produtos, com uma experiência de navegação similar a utilizada pelas redes sociais, como botões para ação dentro dos vídeos curtos, podendo direcionar o cliente para: o checkout da compra, conversa no Whatsapp, preenchimento de formulários ou para a plataforma que ele desejar.

"Não é só sobre vendas. O short vídeo permite qualquer jornada de transmissão de conteúdo de forma simples e leve, que pode ou não estar atrelado à venda. O formato também aumenta o engajamento e aproxima a marca do cliente com vídeos mais humanizados. Prova disso é que a taxa de conversão das páginas de produtos com vídeos aumenta em 37%, de acordo com os cases gerados pela empresa”, explica Ludmilla Tavares, head de Marketing da Oli.

Empreendedora de Goiás cobra R$ 35 mil por palestra — e ganha milhões ensinando isso a outros

21 franquias baratas de alimentação para investir a partir de R$ 6 mil