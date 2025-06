Com foco em agroecologia, esta empreendedora está moldando o futuro da alimentação

Depois de ouvir uma entrevista do famoso agrônomo José Lutzenberger (1926-2002), a gaúcha Adriana Rocha Severino, hoje com 57 anos, resolveu mudar radicalmente a sua vida. A conversa do ambientalista sobre Gaia (conceito que aborda a Terra como um organismo vivo) provocou uma guinada em sua trajetória. “Naquele momento, nasceu em mim a vontade de trabalhar a favor de Gaia. Eu precisava me reinventar e entendi que esse era o meu verdadeiro propósito”, lembra.

Determinada a construir uma vida baseada em princípios sustentáveis, a então publicitária mergulhou no universo da agroecologia. Adriana começou a frequentar feiras orgânicas, buscou capacitação e, no início dos anos 2000, encontrou uma oportunidade de atuar na área de administração de uma cooperativa orgânica em Novo Hamburgo (RS).

Para ela, a estadia por 15 anos na cooperativa foi a sua “melhor escola”. Ali, aprendeu sobre laticínios, pães, hortaliças, criação de animais e turismo sustentável -- e também criou a sua primeira agroindústria para alimentos sem glúten.

Em 2015, Adriana conheceu Porto Seguro, no sul da Bahia, e bastaram dois dias de passeio para decidir que a cidade seria o seu novo lar. “Foi paixão à primeira vista”, diz. Com o aprendizado sobre agroecologia já consolidado, ela sentiu-se pronta para dar os próximos passos. Três anos depois da mudança, criou o Celeiro Orgânico, empreendimento que reúne horta, agroindústria e certificação orgânica a apenas 15 km da Orla Norte da cidade.

Mercado em alta e experiência local

A empresa de Adriana está inserida em um setor de crescimento acelerado. Segundo a consultoria Precedence Research, o mercado global de alimentos orgânicos deve alcançar US$ 658 bilhões até 2034, especialmente impulsionado pelo interesse em uma alimentação mais saudável e pela preocupação com o meio ambiente.

Nesse cenário, o consumo das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) tem ganhado relevância. Essas plantas são conhecidas por resistirem a enchentes, secas e mudanças climáticas. Atualmente, cerca de 10 mil espécies estão catalogadas no Brasil.

As PANCs chamaram a atenção de Adriana. Antes de empreender de fato, a gaúcha coordenou o Projeto Selo Orgânico, dentro da Secretaria de Agricultura de Porto Seguro, a fim de entender com mais profundidade o mercado de PANCs. “Foi importante para mim poder incentivar e apoiar agricultores e indígenas da região com assistência técnica e cursos”, diz.

O objetivo da iniciativa era viabilizar a certificação de propriedades e produtos com o selo de orgânico – um passo inédito na cidade. Com apoio da Rede de Agroecologia Povos da Mata, certificadora participativa pioneira na Bahia, o projeto avançou. Em 2018, os primeiros agricultores foram certificados e, em 2020, o Celeiro Orgânico também conquistou sua certificação.

Adriana Rocha Severino: "Chamamos de mato o que ainda não conhecemos o valor nutricional ou funcional” (Arquivo pessoal)

Alimentação ressignificada

No início da operação do Celeiro Orgânico, em plena pandemia, a produção enfrentou desafios logísticos e climáticos. Foi então que a empreendedora apostou ainda mais nas PANCs, espécies tradicionais que haviam sido marginalizadas pela padronização do consumo.

“É fundamental que a definição de mato seja ressignificada. Chamamos de mato o que ainda não conhecemos o valor nutricional ou funcional”, avalia.

Adriana também destaca a importância de uma agricultura adaptada a cada região: “O lugar onde você vive sabe o que seu corpo precisa, e vai fornecer isso. Eu tive que reaprender a plantar, a entender o solo e o clima”.

Atualmente, além das PANCS, o Celeiro Orgânico produz hortaliças e frutas, e vende produtos certificados diretamente para consumidores em busca do que Adriana define como “comida de verdade”. A proposta do negócio é clara: investir em uma agricultura que regenera o solo e transforma hábitos alimentares.

Por meio das redes sociais, a empreendedora compartilha dicas de uso dos alimentos e informações que incluem até como é o sabor de flores comestíveis. “Muitos me conhecem na cidade como a mulher das flores azuis”, brinca.

Olhar para o futuro

O planejamento e a busca por conhecimento técnico também foram pilares para a consolidação do negócio de Adriana. Já com o empreendimento em mente, antes de mudar-se para a Bahia, ela recorreu ao Sebrae para desenvolver a marca e fazer cursos de gestão, planejamento estratégico e criação de novos produtos. “Precisava de um planejamento para viabilizar a minha mudança e criar um trabalho sustentável na região”.

Ela cita a ausência de políticas públicas e o acesso limitado à tecnologia como entraves para a expansão da agricultura orgânica no Brasil. “O principal desafio é despertar nas pessoas a vontade de mudar. A população está doente, sem incentivos ou orientação para a produção orgânica. Os resilientes, que têm o coração pulsando a favor do planeta, é que mantêm essa agricultura viva”, afirma.

Outra questão fundamental, segundo Adriana, é perpetuar essa visão nas novas gerações. A permanência de jovens no campo, explica, depende de condições estruturais. “É necessário tecnologia e equipamentos que facilitem o trabalho. O Brasil está ficando para trás, e não tem incentivo aos pequenos agricultores. Mas como sobreviver sem alimento?”, questiona.

Reconhecimento

Em 2024, a empresária venceu a etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios na categoria Produtora Rural. Para ela, a premiação foi consequência de uma trajetória movida por propósito. “Vi em um desafio uma oportunidade de negócio”.

Ao olhar para trás, Adriana destaca que a agroecologia não foi apenas um caminho profissional, mas uma escolha de vida – e isso inclui nunca ter dado ouvidos a quem a chamava de “ecochata”.

Para as novas empreendedoras, ela dá um conselho direto: “Não escute pessoas que nunca ousaram. Inspire-se nas mulheres que incomodam, que têm coragem de fazer diferente”.

Para o futuro, ela segue comprometida com o desenvolvimento de uma cadeia alimentar mais diversa, regenerativa e financeiramente viável. “Meu aprendizado é contínuo, me desafio sempre e quero, por meio de cursos digitais, ajudar as pessoas a cultivar e consumir alimentos mais saudáveis, alimentos do futuro”, conclui.