Com faturamento de 59 milhões, Sinqia cresce 22,8% no 4º trimestre

A empresa de softwares financeiros Sinqia, fundada em 1996 e que está na bolsa desde 2013, divulgou nesta terça-feira, 9, seus resultados referentes ao ano de 2020. A empresa fechou o ano com receita líquida de 210 milhões de reais, 19,9% a mais que no ano anterior. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 30,2 milhões de reais, 43% a mais que em 2019.

Segundo o diretor financeiro da Sinqia, Thiago Rocha, os resultados da companhia se devem ao crescimento das frentes de software e serviços da empresa. “Conseguimos entregar várias implantações em 2020, o que nos rendeu novas receitas de assinaturas. Na área de serviços, fomos além do modelo tradicional de terceirização de pessoas e equipes, criando uma estratégia de fornecer equipes multidisciplinares completas”, diz Rocha.

Além disso, a pandemia ajudou a impulsionar o mercado de tecnologia, o que resultou em novos clientes e na expansão da atuação da Sinqia dentro dos clientes que ela já atendia. "No quarto trimestre, tivemos receita de 59 milhões de reais (22,8% a mais que no mesmo período de 2019) e uma margem Ebitda de 18%, a maior desde o nosso IPO", afirma o diretor financeiro.

O bom momento no segundo semestre permitiu que a empresa mantivesse sua estratégia de fusões e aquisições. Desde o começo de 2020, o plano da companhia é se consolidar nas verticais em que atua (bancos, fundos, previdência e consórcio) e se tornar uma one-stop-shop para o mercado financeiro.

Para isso, busca comprar empresas que possam atender a mais de uma de suas verticais. Nos últimos meses, as adquiridas foram o Itaú Soluções Previdenciárias, por 82 milhões de reais, e a Fromtis, por 19 milhões.

Para se aproximar do mercado de inovação, em janeiro, a Sinqia lançou o Torq Ventures, programa de corporate venture capital em que irá investir 50 milhões de reais em startups que desenvolvam teses de negócio conectadas com o futuro dos serviços financeiros.

Ao longo do ano, com os 321,1 milhões de reais que possui em caixa, a empresa deve seguir no seu plano de consolidação. “Os recursos estão disponíveis, o pipeline de M&A tem quantidade e qualidade e estamos confiantes em nossas iniciativas de corporate venture capital e inovação aberta”, diz o presidente Bernardo Gomes