Com estratégia de lojas menores, Tok & Stok chega à Av. Paulista

Desde o início do segundo semestre de 2021, a rede de decoração e móveis Tok&Stok colocou em prática uma estratégia de expansão que marca um novo momento para a empresa. Agora, a prioridade é abrir lojas menores, em ruas de comércio forte.

Nesta terça-feira, dia 8, a rede inaugurou a loja com o novo conceito Studio em um shopping da avenida Paulista. O foco dessas lojas menores, de até 700 metros quadrados é nos objetos de decoração e itens presenteáveis.

A nova unidade conta com mais de cinco mil itens da marca organizados por coleções e ocasiões do dia a dia. Está é nona loja da marca na capital paulista.

A empresa, porém, destaca que é sua estratégia é omnichanel e que as lojas estúdio também servirão para clientes comprarem móveis e terem suporte de compras.

Com 65 unidades no Brasil, a marca costumava ser encontrada em rodovias e grandes avenidas de capitais antes da reformulação da estratégia no país.

"Esse novo conceito tem o principal objetivo de trazer velocidade para a expansão da Tok Stok nos próximos anos. A gente testou e 'pilotou' uma loja que vai de encontro ao perfil de um cliente que está fazendo circulação nesses pontos de compra como shoppings ou lojas de rua, e que nós não atingíamos esses clientes porque as nossas lojas eram focadas em compras mais planejadas. Normalmente as pessoas que vão à Tok Stok vão à loja com ela como destino", explica Luciano Escobar, diretor de expansão da marca.

Com o novo formato, Escobar explica que a empresa vai poder ter mais densidade em cidades que já atuam. Até esta nova loja da Paulista, a empresa inaugurou 10 unidades Studio desde o meio de 2021. Dessas 10, apenas uma foi fora de um capital, na cidade de Campinas, no interior de São Paulo.

Com o novo formato, o executivo afirma que a expansão para cidades menores pode ser mais fácil.

Apesar de ter um ticket médio mais baixo do que as lojas tradicionais, o valor é superior que o ticket médio de decoração feito nas lojas grandes, quando se exclui as compras de móveis.

"São 10 lojas em menos de um ano. Isso mostra a capacidade da expansão. Antes mesmo da inauguração da primeira loja, pilotamos esse modelo Studio em uma loja compacta. Ajustamos o modelo", conta Scobar.

Neste primeiro semestre de 2022, a empresa pretende abrir mais uma loja, totalizando 12 unidades inauguradas desde 2021.