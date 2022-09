Com destaque para cosméticos naturais, 17ª edição da Beauty Fair prevê R$ 800 milhões em negócios

Neste final de semana, entre os dias 3 e 6 de setembro, acontece a 17ª edição da Beauty Fair, feira dedicada à indústria de beleza.

Para este ano são esperados mais de 200 mil visitantes, entre profissionais de estética e beleza e influenciadores que devem passar pela feira, que acontece no Expo Center Norte, em São Paulo.

Serão mais de 500 estandes e 2 mil marcas que irão expor seus produtos e, segundo a feira, a previsão é de mais de R$ 800 milhões em negócios gerados no evento.

Outro foco do evento é a parte de educação, com workshops que antecipam e ensinam técnicas que estão em alta no segmento. Este ano serão 100 iniciativas voltadas para a educação dos profissionais, com certificado.

Um dos diferenciais da 17ª edição da Beauty Fair será a criação de uma área de exposição exclusiva para empresas de cosméticos naturais.

O destaque não é à toa. As chamadas marcas de clean beauty, ou seja, que desenvolvem produtos livres de produtos químicos agressivos, como parabenos, sulfatos e ftlatalos, vêm crescendo ano após ano no mercado de beleza.

Segundo dados da Nielsen, em 2021, os produtos "limpos" movimentaram US$ 406 milhões nos Estados Unidos, um crescimento de 8,1%. Em comparação, o setor de beleza como um todo cresceu apenas 2% no mercado americano no mesmo período.

Embora esteja em crescimento, o mercado de produtos naturais ainda é nichado. E, por isso, segundo a Beauty Fair a ideia de criar uma área dedicada aos itens é promover educação no segmento, tirando dúvidas do que é realmente um cosmético desta categoria, além de impulsionar negócios do tipo nas perfumarias.

"Um grande desafio é que os consumidores ainda não enxergam performance em um cosmético natural. Então, esta é uma barreira que precisa ser quebrada. Hoje já existem muitos produtos com bom desempenho", diz Cesar Tsukuda, diretor geral da Beauty Fair.

“Os naturais precisam estar mais disponíveis nas prateleiras e a perfumaria também precisa desenvolver novas categorias, aumentando suas margens e, consequentemente, o desempenho dos seus negócios", completa o executivo.

Lançamentos da 17ª edição da Beauty Fair

Além de ser um espaço para conhecer tendências, durante a 17ª edição da Beauty Fair marcas também aproveitam para trazer seus principais lançamentos.

Rica e Pedra Vulcânica

A marca de cosméticos Ricca, por exemplo, irá apresentar sua nova linha de skincare, a Acne Defense, dedicada ao cuidado de peles oleosas e acneicas. Serão cinco produtos: sabonete líquido, loção esfoliante, tônico purificante, gel secativo e sérum facial.

Outra novidade será um bastão de removedor de oleosidade facial, o Super Pedra Vulcânica, item que é primo de um produto que viralizou nas redes sociais um tempo atrás ao garantir efeito mate instantâneo na pele após o uso.

Bauny cosméticos lança linha de maquiagem

Ainda seguindo a tendência de produtos naturais, a Bauny, marca nacional de cosméticos veganos e livres de crueldade animal, apresenta a sua primeira coleção de maquiagem. A aposta da marca são em fórmulas multifuncionais, um filão na indústria nos últimos tempos.

Por isso, um dos lançamentos é uma base que, além de contar com fator de proteção solar 25 é enriquecida com acido hialurônico e retinol. Outra novidade é uma máscara de cílios que leva extrato de bambu, pantenol, tocoferol e sorbitol na sua composição.

VitaDerm e ozônioterapia

Durante a Beauty Fair, a marca de cosméticos Vita Derm vai aproveitar para apresentar sua nova linha de cosméticos que utiliza a ozonioterapia, técnica de injeção de substâncias no organismo de modo a liberar o ozônio e promete ajudar em processos inflamatórios.

Batizada de D’Ozônio fazem parte da nova linha um Cleanser, o Essence, a Máscara e o Óleo de Girassol Ozonizado Puro.

