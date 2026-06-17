Com CEO da Hotmart e influencer Gabi Salles, BH recebe encontro de empresas em expansão nesta quarta

Entre janeiro e abril de 2026, Minas Gerais registrou mais de 45.000 novos negócios, segundo dados da Junta Comercial de Minas Gerais e do Sebrae. Só no primeiro trimestre, foram 35.239 constituições, alta de 9,97% sobre o mesmo período de 2025.

A capital concentra parte desse movimento. Belo Horizonte registrou 12.286 novas empresas no acumulado até abril, crescimento de 10,36% na comparação anual. Só em abril, foram 2.748 novos CNPJs, sem contar MEIs.

É nesse cenário que a EXAME desembarca em Belo Horizonte nesta quarta-feira, 17, com o Road Show Negócios em Expansão, o NEEX. O encontro acontece à tarde, das 13h30 às 18h, é gratuito e reúne empreendedores, executivos, investidores e lideranças do ecossistema de tecnologia mineiro.

Entre eles está João Pedro Resende, o JP, CEO e cofundador da Hotmart, plataforma de venda de produtos digitais que ele criou em 2011 ao lado de Mateus Bicalho e que virou um negócio global. A grade ainda traz a estrategista digital Gabi Salles, que comanda um painel sobre marca pessoal, tema que conecta o crescimento de empresas à forma como fundadores constroem sua presença pública.

O evento aposta que esse encontro entre veteranos da tecnologia, novos negócios, bancos e investidores ajuda a destravar a próxima fase de expansão das empresas mineiras. De um lado, o estado mostra abertura de empresas e planos de investimento. De outro, tem companhias que já passaram da fase inicial e disputam mercado fora de Minas.

Belo Horizonte vira polo de negócios digitais

Os dados de abertura de empresas colocam a capital no centro da atividade empresarial do estado. O setor de serviços puxa a expansão: foram 34.510 novos negócios no segmento no acumulado do ano em Minas, alta de 12,27%. A indústria somou 1.971 empresas, crescimento de 3,36%. O comércio registrou 8.886 formalizações, avanço de 2,06%.

O movimento não se restringe à capital. A região Central, puxada por Belo Horizonte, lidera em números absolutos. Em termos proporcionais, o Vale do Rio Doce teve alta de 18,71% na abertura de empresas no acumulado do ano. O Sul de Minas cresceu 12,51%.

Belo Horizonte também se firmou como um dos polos de tecnologia do país. A cidade abriga empresas nascidas no San Pedro Valley, uma comunidade com mais de 300 startups localizada na capital, que ganharam alcance nacional ou internacional, como Hotmart, Blip, empresa de atendimento por canais de conversa; Méliuz, plataforma de cashback, modelo de devolução de parte do dinheiro gasto em compras; e Rock Content, de marketing de conteúdo.

Crédito é o gargalo da expansão

O dinheiro para crescer ainda é um obstáculo. Um levantamento do Sebrae Minas indica que 50% dos pequenos negócios mineiros pretendem investir ao longo de 2026, mas a maioria declarou preferência por usar recursos próprios para financiar a expansão, sinal de que o acesso a crédito não chega na velocidade que o empreendedor precisa.

A maior parte desses recursos deve ir para inovação e novos produtos, com 50% das respostas. Ações comerciais e de marketing aparecem com 25%, e a adoção de novas tecnologias, com 15%.

O tema entra na programação pela mão do BTG Pactual Empresas (do mesmo grupo de controle da EXAME e parceiro do NEEX Road Show). Gabriel Motomura, associate partner do banco, participa com lições sobre crédito, investimentos e estrutura de capital para empresas em expansão.

A conversa que sai do eixo Rio-São Paulo

O Road Show NEEX faz parte do prêmio Negócios em Expansão, iniciativa da EXAME em parceria com o BTG Pactual que reconhece as empresas que mais crescem no país. A proposta do evento é levar conteúdo e conexões para fora do eixo Rio-São Paulo, aproximando empreendedores de investidores, bancos e lideranças locais.

A grade também traz Erik Nybo, cofundador da Bits, legaltech que usa tecnologia para simplificar serviços jurídicos; e Marco Antônio Barroso, fundador e CEO do Ramah Group, que atua como investidor em temas de crescimento e desenvolvimento de lideranças. Pela EXAME, o CMO Leonardo Cirino fala sobre marca, audiência e presença digital.