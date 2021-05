Com avanço do PNI, setor rodoviário deve crescer 55%, diz Clickbus

Segundo um levantamento realizado pela ClickBus, plataforma de venda online de passagens, este setor de transporte deve apresentar um crescimento de 45% a 55%, ainda em 2021.

A recuperação, sobretudo, deve se concentrar no acumulado do ano a partir de junho, intensificada por conta das férias do meio do ano e pelo avanço da vacinação no país. O estudo levou em conta o interesse dos consumidores e a recuperação da economia em áreas correlatadas.

Dado o novo agravamento do quadro do país em relação à covid-19, em março de 2021 houve queda total de 45% na emissão de passagens online. No entanto, já em abril deste ano, no meio da intensificação dos lockdowns, as vendas superaram as do mês anterior em 3%. Quando comparado ao mesmo período de 2020 a venda online de passagens rodoviárias cresceu seis vezes no mês.

E para quem investiu na digitalização do setor há espaço para crescer: as vendas online, que em 2020 representavam cerca de 12% do total, agora ultrapassaram os 20%.