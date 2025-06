Com aporte de Bossa Invest, Sai do Papel e 040, Just Travel mira turismo global

O mercado de traveltechs está em constante crescimento, com o setor de turismo no Brasil movimentando R$ 189,5 bilhões em 2023.

O aporte tem como objetivo impulsionar o crescimento da empresa e acelerar a transformação digital do setor de turismo no Brasil e no exterior.

Fundada em 2020, a Just Travel oferece uma solução que permite a agências e influenciadores criarem suas próprias lojas virtuais para comercializar produtos turísticos, como pacotes de viagens, hotéis e aluguel de carros.

O foco da empresa é democratizar o acesso à tecnologia, permitindo que pequenos e médios agentes de turismo se digitalizem com facilidade e competitividade. A empresa encerrou 2024 com mais de R$ 200 milhões em transações, um crescimento de 85% em relação ao ano anterior, e projeta atingir R$ 360 milhões em faturamento até 2026.

"Este investimento representa um marco importante para a Just Travel. Com o apoio dos fundos Bossa Invest, Sai do Papel e 040 Ventures, vamos acelerar nossa missão de transformar o turismo digital no Brasil e expandir para novos mercados internacionais", afirma João Nou, cofundador e CEO da Just Travel.

O foco da rodada de investimentos será a ampliação do portfólio de produtos, a expansão para a América Latina e Europa, e o desenvolvimento de soluções tecnológicas, especialmente com a integração de inteligência artificial (IA) para otimizar as operações.

A história da Just Travel

A Just Travel foi fundada por João Nou, Diego Rydz, Fabio Barreto e Danilo Sampaio com o objetivo de transformar a indústria do turismo. A ideia surgiu em 2020, quando João, após morar nos Estados Unidos, percebeu a grande oportunidade de digitalizar o setor de turismo, que na época era dominado por grandes players com soluções tecnológicas caras e inacessíveis para pequenos e médios agentes.

João traz consigo uma vasta experiência no mercado digital, tendo fundado sua primeira agência digital em 1997, e também no setor de entretenimento, com a produtora Camarote Marketing, que esteve envolvida em grandes eventos como a Copa do Mundo e Olimpíadas.

Já Danilo, com uma trajetória mais corporativa, trabalhou na área de investimentos do Itaú, na Accenture e na PwC antes de se dedicar à Just Travel em 2020.

A empresa surgiu com o propósito de criar uma plataforma acessível para transformar a maneira como agências de turismo e influenciadores vendem seus produtos.

"A Just Travel oferece uma solução simples, mas poderosa, permitindo que qualquer agente do setor, desde agências tradicionais até influenciadores, possa criar uma loja digital personalizada para vender turismo", explica Danilo Sampaio.

O modelo de negócio

A Just Travel se diferencia ao oferecer uma plataforma digital que pode ser personalizada conforme a necessidade de cada cliente, seja uma agência de viagens especializada em determinado destino ou um influenciador de turismo.

A empresa desenvolve e-commerce "white label", ou seja, lojas virtuais personalizáveis, que permitem aos agentes vender produtos como pacotes de viagens, ingressos e serviços turísticos diretamente em suas plataformas, sem a necessidade de desenvolver uma infraestrutura própria.

"Nosso objetivo é fornecer uma plataforma que funcione como uma vitrine digital para os agentes de turismo. Além de simplificar a parte operacional, a plataforma permite que agências que antes operavam fisicamente ou por telefone possam se digitalizar rapidamente e ampliar suas vendas", comenta João Nou.

A Just Travel também oferece uma solução completa, desde o marketing até a gestão financeira, otimizando o processo de vendas e permitindo que os clientes gerenciem suas transações de forma eficiente.

A empresa já conta com mais de 1.000 agências parceiras e oferece integração com 15 APIs globais, possibilitando acesso a um portfólio de 700 mil hotéis e 5 mil opções de aluguel de carros.

Além das agências tradicionais, influenciadores e blogueiros também fazem parte do público-alvo da Just Travel. A plataforma permite que esses criadores de conteúdo vendam diretamente para sua audiência, recebendo comissões pelas transações realizadas.

"Nosso modelo é focado em ajudar tanto os agentes tradicionais quanto os influenciadores a crescerem digitalmente e a se tornarem mais competitivos", afirma João.

Diego Rydz, João Nou e Fabio Barreto (da esquerda para direita), fundadores da Just Travel ao lado de Danilo Sampaio: disputa por um mercado de 189 bilhões de reais (Divulgação/Divulgação)

O aporte

A rodada de investimentos liderada pelos fundos Bossa Invest, Sai do Papel e 040 Ventures é um passo crucial para a Just Travel, que já se consolidou como uma das principais soluções digitais para o setor de turismo.

"A Just Travel é uma startup estratégica dentro do nosso portfólio, pois atua na digitalização de um setor que ainda enfrenta desafios nesse processo", afirma Daniel Coimbra, da Bossa Invest.

Com o novo aporte, a Just Travel se prepara para intensificar seus planos de expansão. Além de reforçar sua atuação no mercado brasileiro, a empresa tem como objetivo consolidar sua presença na América Latina e Europa.

A Just Travel já possui um escritório em Lisboa e firmou um contrato com o governo português para ser investida por meio do programa Portugal 2030. "Portugal será um hub para a nossa operação na Europa, e também estamos expandindo para o mercado norte-americano, com um escritório nos Estados Unidos", revela João.

O uso de inteligência artificial será um dos pilares da evolução da Just Travel.

A empresa investirá fortemente no aprimoramento da tecnologia, com o objetivo de oferecer soluções ainda mais inovadoras para seus clientes. Além disso, a empresa planeja implementar novos serviços premium, como chat com atendimento via IA e otimização do split de pagamento, que permitirá aos parceiros receberem comissões em tempo real.

"Estamos prontos para levar a Just Travel a novos mercados e continuar a aprimorar nossas soluções tecnológicas. Com o investimento que recebemos, temos a oportunidade de acelerar o nosso crescimento e fortalecer a presença global da empresa", afirma Danilo Sampaio.