Com apenas US$ 36, ele criou um negócio que fatura 6 dígitos por ano com 2h de trabalho por dia

Dennis Tinerino transformou um investimento mínimo em uma operação de alto retorno no setor digital

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15h23.

Com apenas US$ 36 e nenhum conhecimento prévio em investimentos digitais, Dennis Tinerino, então vendedor online em Los Angeles, decidiu explorar o mercado de domínios de internet.

O que começou como uma aposta curiosa, cresceu ao longo dos anos até se tornar um negócio altamente lucrativo, com faturamento anual de seis dígitos, e uma rotina de apenas uma a duas horas de trabalho por dia.

A trajetória de Tinerino é um exemplo direto e pragmático de como estratégia financeira, conhecimento de mercado e estrutura enxuta podem transformar um projeto de baixo custo em um ativo rentável.

Com base em decisões orientadas por dados, educação contínua e análise de tendências, ele estruturou uma operação que alia escalabilidade e liberdade operacional, com riscos minimizados e retorno consistente. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Domínios como ativos digitais: o início do negócio

A ideia surgiu quando Tinerino tentou comprar um domínio e recebeu uma proposta de valor seis dígitos.

A surpresa diante daquela avaliação foi o ponto de partida. “Foi quando percebi que nomes de domínio funcionavam como imóveis digitais”, contou. Sem mentores ou referências, ele começou sozinho, estudando blogs, fóruns e FAQs de marketplaces.

Com o valor simbólico de US$ 36, comprou seus quatro primeiros domínios. Um deles, LawyerBoss.com, foi vendido por US$ 700 em menos de dois meses, um retorno de mais de 1.800% sobre o investimento inicial.

Essa primeira venda validou o modelo e impulsionou Tinerino a expandir a estratégia.

Educação financeira e especialização como alavancas de crescimento

Um ponto crítico para o crescimento foi a capacitação contínua. Tinerino afirma que, se pudesse voltar no tempo, teria iniciado sua jornada com cursos especializados, como o Domain Academy, que hoje recomenda.

Segundo ele, muitos erros iniciais poderiam ter sido evitados com uma formação estruturada. “Aprender como o mercado funciona é mais barato do que sair comprando nomes sem critério”, afirmou.

Essa consciência sobre educação como investimento reflete uma mentalidade de longo prazo, muito valorizada em finanças corporativas: antes de escalar, é preciso entender o mecanismo completo, desde a aquisição, até o comportamento do consumidor e o ciclo de valorização do ativo.

Rotina operacional enxuta com foco em ROI

Apesar de manter um portfólio com milhares de ativos, a operação diária é extremamente enxuta: entre 1 e 2 horas de trabalho por dia, divididas entre gestão do portfólio, atualização de preços, prospecção e marketing outbound.

Por mês, o tempo dedicado gira em torno de 60 a 80 horas, o equivalente à metade de uma jornada tradicional de trabalho.

A rotina segue uma lógica clara de produtividade e foco em retorno sobre esforço: com fluxos de trabalho bem definidos, planilhas atualizadas e uso de ferramentas de automação, Tinerino evita dispersões operacionais e mantém o foco em ativos de maior valor.

Receita previsível e escalabilidade validada

A operação se mostrou lucrativa logo no primeiro ano, com milhares de dólares em vendas. No segundo, o negócio atingiu a casa dos cinco dígitos e, a partir do terceiro ano, passou a gerar receita anual de seis dígitos, de forma consistente.

Essa escalabilidade progressiva só foi possível porque o modelo foi construído com base em métricas reais de mercado. Tinerino acompanha diariamente tendências, leilões, domínios expirados e movimentações de plataformas como Afternic e GoDaddy.

A disciplina de análise é o que sustenta a operação e permite decisões de compra mais precisas.

