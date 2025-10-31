Com apenas US$ 36, ele criou um negócio que fatura 6 dígitos por ano com 2h de trabalho por dia

Com apenas US$ 36 e nenhum conhecimento prévio em investimentos digitais, Dennis Tinerino, então vendedor online em Los Angeles, decidiu explorar o mercado de domínios de internet.

O que começou como uma aposta curiosa, cresceu ao longo dos anos até se tornar um negócio altamente lucrativo, com faturamento anual de seis dígitos, e uma rotina de apenas uma a duas horas de trabalho por dia.

A trajetória de Tinerino é um exemplo direto e pragmático de como estratégia financeira, conhecimento de mercado e estrutura enxuta podem transformar um projeto de baixo custo em um ativo rentável.

Com base em decisões orientadas por dados, educação contínua e análise de tendências, ele estruturou uma operação que alia escalabilidade e liberdade operacional, com riscos minimizados e retorno consistente. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Domínios como ativos digitais: o início do negócio

A ideia surgiu quando Tinerino tentou comprar um domínio e recebeu uma proposta de valor seis dígitos.

A surpresa diante daquela avaliação foi o ponto de partida. “Foi quando percebi que nomes de domínio funcionavam como imóveis digitais”, contou. Sem mentores ou referências, ele começou sozinho, estudando blogs, fóruns e FAQs de marketplaces.

Com o valor simbólico de US$ 36, comprou seus quatro primeiros domínios. Um deles, LawyerBoss.com, foi vendido por US$ 700 em menos de dois meses, um retorno de mais de 1.800% sobre o investimento inicial.

Essa primeira venda validou o modelo e impulsionou Tinerino a expandir a estratégia.

Educação financeira e especialização como alavancas de crescimento

Um ponto crítico para o crescimento foi a capacitação contínua. Tinerino afirma que, se pudesse voltar no tempo, teria iniciado sua jornada com cursos especializados, como o Domain Academy, que hoje recomenda.

Segundo ele, muitos erros iniciais poderiam ter sido evitados com uma formação estruturada. “Aprender como o mercado funciona é mais barato do que sair comprando nomes sem critério”, afirmou.

Essa consciência sobre educação como investimento reflete uma mentalidade de longo prazo, muito valorizada em finanças corporativas: antes de escalar, é preciso entender o mecanismo completo, desde a aquisição, até o comportamento do consumidor e o ciclo de valorização do ativo.

Rotina operacional enxuta com foco em ROI

Apesar de manter um portfólio com milhares de ativos, a operação diária é extremamente enxuta: entre 1 e 2 horas de trabalho por dia, divididas entre gestão do portfólio, atualização de preços, prospecção e marketing outbound.

Por mês, o tempo dedicado gira em torno de 60 a 80 horas, o equivalente à metade de uma jornada tradicional de trabalho.

A rotina segue uma lógica clara de produtividade e foco em retorno sobre esforço: com fluxos de trabalho bem definidos, planilhas atualizadas e uso de ferramentas de automação, Tinerino evita dispersões operacionais e mantém o foco em ativos de maior valor.

Receita previsível e escalabilidade validada

A operação se mostrou lucrativa logo no primeiro ano, com milhares de dólares em vendas. No segundo, o negócio atingiu a casa dos cinco dígitos e, a partir do terceiro ano, passou a gerar receita anual de seis dígitos, de forma consistente.

Essa escalabilidade progressiva só foi possível porque o modelo foi construído com base em métricas reais de mercado. Tinerino acompanha diariamente tendências, leilões, domínios expirados e movimentações de plataformas como Afternic e GoDaddy.

A disciplina de análise é o que sustenta a operação e permite decisões de compra mais precisas.

