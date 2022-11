Com alta de 55% nas vendas de marcas próprias, Raia Drogasil lança a 6ª delas, a mais focada em ESG

A Raia Drogasil está lançando a marca Natz e ampliando a sua estratégia de marcas próprias, unidade de negócios que deve fechar 2022 com crescimento de 55% em relação ao ano de 2021. A novidade chega ao mercado com um portfolio de 20 produtos naturais, reunindo de óleos essenciais, probióticos, sprays para garganta a própolis e mel.

Com preços que variam entre R$ 10 reais e R$ 100 reais, a Natz é a marca mais alinhada às práticas de sustentabilidade da empresa. A cadeia de produção utiliza papel 100% reciclado, monomateriais - com embalagem com alta reciclabilidade -, economia circular, os fornecedores usam energia renovável e obteve selo de reciclagem Eureciclo.

“Hoje, as marcas no mercado são mais especialistas e focadas em alguns segmentos como fibras ou própolis, e nós entendemos que faria sentido ter uma marca que fosse conhecida e pudesse atuar em diversas categorias de produtos, sempre utilizando ingredientes naturais e também olhando para a parte de sustentabilidade”, afirma Renata Mascarenhas, diretora de Marcas Próprias da RD.

A Natz também está inserida na proposta da Raia Drogasil de chegar em 2030 como a empresa que mais contribui para a saúde integral das pessoas. Até por isso, apesar de já entrar com o portfolio de 20 produtos, já a previsão de que novos comecem a ser agregados ao longo de 2023.

Como funciona o modelo de marcas próprias

A principal marca própria da empresa é a Needs, também a primeira a ser lançada ainda em 2010. Responde por mais de 65% dos 800 skus que a Raia Drogasil tem somando todas as cinco marcas do grupo e representa mais de 50% do faturamento total da unidade de negócios.

Ela nasceu oferecendo produtos mais básicos, como itens de primeiros socorros, soro e algodão, e hoje reúne de testes de gravidez a protetores solares, fraldas e sabonetes. Em 2019, ganhou também outra frente de atuação com o lançamento da linha vegana, a Needs by Vegan.

Diante da evolução da primeira marca, a companhia ampliou o modelo de negócios ao longo dos anos e entrou em outras categorias que têm força no ambiente das farmácias. Normalmente, os produtos chegam às gôndolas com preços entre 15% a 20% menores do que as marcas de referência no mercado.

Nutrigood, produtos funcionais e saudáveis; Raia/Drogasil,vitaminas e suplementos de perfis segmentados, Nutrigood, produtos funcionais e saudáveis, Triss, acessórios de beleza, Caretech, prevenção e monitoramento de saúde, e Le Pop, higiene e beleza, chegaram acompanhando esse movimento.

“Nós estamos crescendo mais do que a empresa e temos ganhado participação. Em soro e algodão, por exemplo, a gente tem mais de 50%”, afirma Mascarenhas. Os dados são relativos às vendas nos próprios canais da Raia Drogasil – farmácias, apps e sites -, que concentram as vendas das marcas próprias.

A empresa tem poucos itens sendo comercializados fora da rede e o foco é permanecer com atuação restrita ao seu próprio ecossistema.

“A gente consegue ter uma atratividade de preço maior, consegue focar muito em produtos que são do universo da farmácia e a gente acredita que tem bastante potencial de crescimento em expansão de categoria”, diz a executiva. Uma das estratégias, segundo ela, é entrar em categorias menos 'comoditizadas'.

Atualmente, a Raia Drogasil tem nas farmácias o seu principal canal de vendas e fechou o terceiro trimestre com 2.620 unidades. Dos R$ 8 bilhões de receita bruta no período, alta de 22,3% em relação a semelhante período de 2021, só R$ 886,1 milhões vieram do digital.

Quem é responsável pela produção

O modelo foi construído com fornecedores, responsáveis pela fabricação de todos os produtos das marcas. Atualmente, são mais de 90 empresas que atuam em conjunto o time de 35 profissionais da unidade de negócios e ajudam a colocar os itens nas gôndolas.

Internamente, a Raia Drogasil mapeia as tendências e demandas de mercado, idealiza os produtos e os benefícios desejados. A partir daí, procura os potenciais fabricantes que ficam com a missão de transformar o projeto em fórmulas. Para a Natz, a companhia reuniu cinco fornecedores.

