Com 52 anos, ele largou o emprego, comprou uma empresa falida e agora fatura US$ 103 milhões por ano

Reinventar-se no mercado não é tarefa fácil, mas Charles Coristine provou que coragem e estratégia podem transformar um investimento de risco em um negócio multimilionário.

Após duas décadas em Wall Street, onde construiu uma carreira no Morgan Stanley e no TD Bank, ele decidiu abandonar o setor financeiro e apostar suas economias em um ramo desconhecido.

Em 2011, comprou a LesserEvil, uma empresa de lanches saudáveis à beira da falência, por US$ 250.000. Hoje, sob sua liderança, a companhia fatura US$ 103,3 milhões por ano. As informações são da CNBC Make It.

O segredo número 1 do empresário

O caso de Coristine é um exemplo de como a gestão financeira eficiente e a capacidade de captar investimentos podem alavancar um negócio.

No início, com poucos recursos e sem experiência no setor alimentício, ele reuniu uma equipe improvável e reformulou a estratégia da LesserEvil.

Entre as primeiras decisões, cortou intermediários que comprometiam a margem de lucro, modernizou a marca e internalizou a produção, reduzindo custos.

A captação de investimentos foi essencial

Com suas economias quase esgotadas, Coristine e sua equipe levantaram capital com amigos e familiares e garantiram financiamento bancário. A estratégia permitiu a expansão para uma nova fábrica e investimentos em equipamentos.

Em 2017, a empresa recebeu um aporte de US$ 3 milhões da InvestEco, especializada no setor de alimentos sustentáveis. O financiamento permitiu a modernização da produção e a reformulação da identidade visual da LesserEvil, que passou a atrair um público fiel e varejistas de grande porte, como a rede Kroger.

A gestão financeira também teve papel fundamental na sustentação do crescimento. Com a demanda aumentando, a empresa obteve um novo financiamento de US$ 19 milhões, liderado pela Aria Growth Partners, permitindo a aquisição de investidores anteriores e a expansão para uma segunda fábrica. Hoje, a LesserEvil produz 5.000 libras de pipoca por hora e emprega 280 pessoas.

