Com 34 anos, esse homem vendeu sua startup por US$ 80 milhões quatro meses após lançamento

Quando Maor Shlomo fundou a Base44, aos 34 anos, ele tinha um objetivo claro: simplificar o desenvolvimento de softwares por meio de inteligência artificial.

A empresa nasceu em fevereiro de 2025 em um cenário de alta competição por soluções de IA. Mas a startup soube sair na frente e, em apenas quatro meses, foi comprada por US$ 80 milhões.

O movimento reverberou no mercado – afinal, uma companhia criada do zero conseguiu ser vendida por dezenas de milhões de dólares em tempo recorde. Para especialistas, a transação é prova de que movimentos financeiros estratégicos podem transformar uma ideia em um negócio multimilionário rapidamente. As informações foram retiradas de Inc.

Aprenda como decisões financeiras estratégicas impulsionam startups a patamares bilionários em tempo recorde. Desenvolva competências que transformam ideias em aquisições milionárias. Participe do Pré-MBA em Finanças Corporativas por R$ 37.

Da ideia à receita em semanas

Inicialmente, Shlomo projetava um faturamento de US$ 1,5 milhão no primeiro ano. Em apenas um mês, esse objetivo foi superado Para ele, o sucesso veio por apostar no modelo de negócio com receita recorrente por assinatura.

Como fundador solo, Shlomo precisou assumir todas as funções da empresa – desenvolvimento, suporte ao cliente, marketing e gestão financeira. Essa centralização, embora arriscada, permitiu decisões rápidas e controle total sobre os recursos.

À medida que a base de clientes crescia, os custos dispararam, tornando o modelo menos sustentável sem aporte ou parceria estratégica.

Proposta que virou aquisição

A solução veio em forma de uma conversa com Avishai Abrahami, CEO da Wix, que enxergou na Base44 não apenas uma inovação tecnológica, mas uma oportunidade concreta de expansão.

Abrahami inicialmente ofereceu um investimento, mas a proposta evoluiu para aquisição total após Shlomo demonstrar preocupação com a velocidade do crescimento e a dificuldade de manter a operação com recursos limitados.

O resultado foi um acordo de US$ 80 milhões, dos quais US$ 25 milhões foram reservados como bônus de retenção para a nova equipe da Base44.

A transação ilustra com clareza o papel da gestão financeira estratégica em startups de tecnologia: ao estruturar uma receita escalável e demonstrar valor concreto em curto prazo, Shlomo criou uma oportunidade rara no ecossistema.

PRÉ-MBA FINANÇAS CORPORATIVAS: Saiba como identificar quando modelos se tornam insustentáveis e estruturar estratégias no momento certo. Inscreva-se por R$ 37.

Crescimento rápido, riscos proporcionais

Mesmo após a aquisição, desafios surgiram. Em julho, uma falha de segurança colocou em risco dados de usuários. A vulnerabilidade foi corrigida rapidamente, mas serviu de alerta sobre os riscos associados ao crescimento acelerado e ao uso extensivo de tecnologias emergentes.

Para Abrahami, esse episódio só reforçou a importância de integrar a Base44 ao ecossistema da Wix, que conta com uma robusta estrutura de segurança.

Finanças como diferencial competitivo

O caso da Base44 é um exemplo emblemático de como decisões financeiras bem fundamentadas podem impulsionar uma startup a patamares bilionários em tempo recorde.

Em um mercado onde a liquidez depende de métricas claras de tração, monetização e escalabilidade, o domínio das finanças corporativas se torna uma competência indispensável para fundadores e gestores.

A trajetória de Shlomo reforça que não basta ter uma boa ideia, é preciso saber como financiá-la, sustentá-la e, principalmente, transformá-la em valor real de mercado.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.

Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)

Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico

Certificado EXAME + Saint Paul

Aprenda como financiar, sustentar e transformar ideias em valor real de mercado. Domine finanças corporativas com a EXAME + Saint Paul. Faça um pré-MBA com três horas de duração e quatro aulas práticas. Clique aqui e faça sua inscrição.