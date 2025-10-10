Com 32 anos ele não conseguiu emprego por sua ficha criminal — hoje fatura US$ 1 milhão por ano

Dawon Matthews, 32 anos, já foi rejeitado mais de 200 vezes em processos seletivos, mesmo com diploma universitário e experiência. O motivo foi uma ficha criminal desde os 19 anos. Sem espaço no mercado de trabalho tradicional, ele usou a única alternativa possível, a de empreender.

Hoje, lidera cinco empresas, com destaque para o Goodies Soul Kitchen, um food truck sediado em Houston, no Texas, que sozinho gerou mais de US$ 1 milhão em receita em 2024. As informações foram retiradas do portal CNBC Make It.

Limpar casas como alternativa à exclusão do mercado

A jornada de Matthews começa em 2017, com a criação da Wonderful Cleaning, uma empresa de limpeza fundada com seu amigo de infância. O segmento foi escolhido por uma razão estratégica, os baixos custos iniciais e ausência de exigência de antecedentes criminais para quem empreende.

A primeira limpeza foi na casa do irmão. Pouco tempo depois, com ajuda de um ex-treinador de futebol, conseguiu contratos comerciais. Em dois anos, o faturamento já era de US$ 12 mil mensais.

Com o caixa gerado, expandiu para uma segunda operação, a R&R Junk Removal, especializada em remoção de entulhos. No primeiro ano, o negócio rendeu mais de US$ 100 mil.

Multiplicando fontes de receita e ativos

Matthews usou o lucro dos primeiros empreendimentos para entrar no setor imobiliário. Começou com imóveis unifamiliares e, por meio de refinanciamentos, foi adquirindo dúplex e tríplex. Hoje possui 16 propriedades na Filadélfia que, juntas, rendem cerca de US$ 11 mil mensais em lucro líquido.

Apesar do sucesso, ele decidiu se mudar para Houston em 2024. “Senti que já tinha alcançado tudo que podia na Filadélfia”, afirmou. A mudança, no entanto, teve tropeços. Ao tentar abrir uma casa noturna, perdeu mais de US$ 170 mil.

Mas foi justamente dessa perda que nasceu sua maior virada financeira.

Nasce o Goodies Soul Kitchen: serviço, não só comida

Com um empréstimo de US$ 40 mil, Matthews comprou um trailer e abriu o Goodies Soul Kitchen em agosto de 2024. Sem experiência no setor gastronômico, enfrentou uma curva de aprendizado acentuada e precisou até cozinhar quando o primeiro chef pediu demissão um mês após a inauguração.

Inspirado por redes de fast food, ele entendeu rapidamente que o diferencial competitivo não era a comida, mas o serviço. “O dinheiro está no atendimento, na qualidade e nos sistemas”, declarou. Assim, formatou um modelo operacional focado em eficiência, padronização e experiência do cliente.

O caminhão opera quatro dias por semana, das 19h às 3h, e foca o público de baladas e vida noturna. A estratégia deu certo, possuindo uma média de 300 clientes por semana e receita semanal de US$ 20 mil no verão.

Até setembro de 2025, o Goodies já acumulava mais de US$ 665 mil em vendas, com crescimento projetado graças a contratos de catering e eventos corporativos.

De ficha criminal a referência de gestão

Hoje, além de gerar empregos e renda, Matthews também emprega ex-detentos e dependentes em recuperação. “Aqui, você não é julgado por um papel. É julgado pelas suas habilidades.”

E para quem busca inspiração com base em dados, resultados e estratégia, fica uma certeza de que não existe passivo pessoal que resista a uma boa gestão financeira corporativa.

Aprenda mais sobre finanças corporativas e seja um líder estratégico

Dominar os fundamentos da saúde financeira deixou de ser tarefa exclusiva de contadores ou CFOs. Empreendedores de qualquer porte e setor precisam ter controle total sobre os números do negócio — e isso exige desenvolver hábitos como os apresentados.

Ciente disso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$ 37,00.

Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)

Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico

Certificado EXAME + Saint Paul

Tenha conhecimento em finanças para a sua carreira corporativa. Conte com a EXAME + Saint Paul para isso, e faça um pré-MBA com três horas de duração e quatro aulas práticas. Clique aqui e faça sua inscrição