Com 18 anos, ele fatura US$ 300 mil por mês com um produto 3D criado em casa

Michael Satterlee, de apenas 18 anos, criou um suporte para latas de refrigerante com impressão 3D e transformou a ideia em uma empresa que, em novembro de 2025, faturou US$ 300 mil em um único mês.

O produto, um “porta-latas tático de recarga”, viralizou após um vídeo simples no Instagram acumular mais de 50 milhões de visualizações.

A peça, feita em 3D, parece um cooler comum, mas tem um diferencial: permite que uma nova lata seja inserida por baixo e que a anterior “salte” automaticamente ao ser substituída.

A cena, exibida em tom cômico nas redes, conquistou uma base massiva de fãs e compradores, impulsionando a Cruise Cup, empresa fundada pelo próprio Satterlee e especializada em produtos impressos em 3D. As informações foram retiradas do Business Insider.

Um modelo de negócio com margem, agilidade e escala

Mais do que um sucesso nas redes sociais, a trajetória de Michael é um estudo sobre como alavancar um negócio com baixo custo de entrada, resposta rápida ao mercado e controle direto da produção.

O modelo financeiro da Cruise Cup é baseado em fabricação própria com impressoras 3D, o que garante margens atrativas e escalabilidade sob demanda. Com o aumento explosivo dos pedidos após a viralização, o jovem empreendedor teve que investir em dezenas de novas impressoras: hoje, sua operação funciona com mais de 130 máquinas, em um galpão nos arredores de sua cidade natal, em Nova York.

Além da margem, o diferencial está na velocidade de produção e teste de mercado. "A vantagem de imprimir é que você pode testar uma ideia rapidamente sem depender de fábrica, lote mínimo ou importação", explicou.

Da garagem ao armazém: estrutura financeira enxuta e estratégica

A Cruise Cup começou na casa dos pais de Satterlee: impressoras no porão, área de envios na sala de jantar e gravações feitas no próprio quarto. Agora, com a operação fora do ambiente doméstico, ele já planeja a próxima fase de expansão: a produção em aço inoxidável e a transição para moldes industriais, prevista para 2026.

Essa evolução ilustra um ponto fundamental para profissionais de finanças corporativas: como uma operação bootstrapped (sem capital externo inicial) pode ser escalada por meio de reinvestimento, automação e gestão de capital de giro ajustada à demanda. Satterlee não buscou rodadas de investimento, optando por crescer com o próprio fluxo de caixa, um modelo cada vez mais valorizado diante do cenário de juros elevados.

Inovação com foco em demanda e validação rápida

O sucesso do produto veio da capacidade de Satterlee em observar tendências, melhorar itens já existentes e testar versões rapidamente. Ele começou observando o design de um cooler da Yeti, um líder de mercado, e se perguntou: "Como posso deixar isso mais interessante?". A resposta foi um protótipo funcional, testado com o público em tempo real nas redes sociais.

A interação com os comentários foi decisiva para os ajustes. “As pessoas começaram a pedir: ‘Faça para duas latas!’, então fiz. E funcionou ainda melhor”, contou. Essa abordagem de desenvolvimento orientado por feedback é uma prática comum em startups de tecnologia, e mostra como a mentalidade de produto aliada à escuta ativa pode ser decisiva na performance de vendas.

