Coinbase corta 20% da equipe em última rodada de demissões

A Coinbase demitiu cerca de 950 funcionários, ou 20% de sua força de trabalho, em uma nova rodada de cortes com o agravamento da crise das criptomoedas.

Brian Armstrong, cofundador e CEO da maior bolsa de ativos digitais dos Estados Unidos, anunciou a redução de postos de trabalho em um blog nesta terça-feira. Ele disse que as medidas foram necessárias para enfrentar a desaceleração do setor.

Em junho, a Coinbase já havia demitido 1,2 mil funcionários, e eliminou outras 60 vagas em novembro. A bolsa agora fechará vários projetos.

“É a primeira vez que vimos um ciclo cripto coincidir com uma desaceleração econômica mais ampla”, escreveu Armstrong no blog. “Também reduzimos o número de funcionários no ano passado quando o mercado começou a se corrigir e, em retrospectiva, poderíamos ter cortado ainda mais naquela época.”

A empresa espera registrar entre US$ 149 milhões e US$ 163 milhões em encargos de reestruturação, de acordo com comunicado divulgado na terça-feira. A reorganização estará “substancialmente completa” até o final do segundo trimestre, disse a empresa. O Ebitda ajustado para 2022 deve ficar em torno de US$ 500 milhões negativos.

“A Coinbase está fazendo outra rodada de cortes porque o volume de negociação permanece muito fraco, especialmente após o impacto da FTX”, disse Owen Lau, analista da Oppenheimer. Embora o aumento de juros ajude em sua receita de intermediação, a empresa tenta manter uma certa proteção contra perdas para que possa sobreviver nesse período e emergir mais forte do outro lado, disse ele.

O mercado de baixa das criptomoedas entra em seu segundo ano, e o setor sofreu uma série de colapsos que prejudicaram suas perspectivas — mais recentemente a falência da bolsa rival FTX. Com as receitas caindo e os lucros evaporando, as empresas de todo o setor recorreram a grandes cortes de custos nos últimos meses.

A Genesis, a problemática corretora de criptomoedas do Digital Currency Group, de Barry Silbert, também fez outra rodada de cortes este mês, demitindo cerca de 30% da equipe. A bolsa cripto Huobi cortou 20% dos postos de trabalho, enquanto o Silvergate Capital, um banco que atende ao setor cripto, demitiu 40% de sua equipe.

As ações da Coinbase caíram 86% no ano passado, mais do que o bitcoin, que teve queda de 64%. A empresa encerrou o terceiro trimestre com US$ 5 bilhões em caixa.

