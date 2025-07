Coca-Cola de cereja, café da manhã no McDonalds: como é a rotina do maior investidor do mundo

Warren Buffett, o experiente investidor e presidente da Berkshire Hathaway, é um "queridinho" do mercado. Conhecido pelos investimentos, alto patrimônio líquido e influência global, apesar de ser um dos indivíduos mais ricos do mundo, leva uma rotina notavelmente simples e econômica.

Com 94 anos, Buffett é a quinta pessoa mais rica do mundo e acumula um patrimônio avaliado em US$ 143 bilhões, segundo lista mais recente da Forbes. O segredo do sucesso, contou ele mais de uma vez ao longo da carreira, é a simplicidade e a confiança. É necessário está em estar cercado pelas pessoas certas.

Seu dia a dia revela como hábitos focados podem ter um grande impacto no sucesso de um investidor. Confira:

Como é a rotina de Warren Buffett?

Buffett começa o dia de maneira simples e alinhada com a filosofia direta de vida. Ele segue uma rotina que inclui oito horas de sono, e acorda às 6h45. Ao contrário de outros bilionários, prefere uma manhã tranquila, sem pressa para começar o trabalho. “Eu não tenho desejo de começar a trabalhar às quatro da manhã”, afirma ele.

O café é substituído por uma lata de Cherry Coca-Cola logo ao acordar. E fica aí a a curiosidade: o investidor consome cerca de cinco latas de Coca-Cola por dia. "Se eu como 2,700 calorias por dia, um quarto disso é Coca-Cola. Eu bebo pelo menos cinco latas de 355 ml todos os dias", contou à Routine Club.

Exercício, para Buffett, não significa intensidade. Ele prefere atividades físicas leves, e dedica cerca de 30 minutos ao bem-estar corporal. No entanto, seu principal foco é o exercício mental — e é por isso que ele adora jogar bridge.

"É um jogo que você pode jogar quando tiver 90 anos e está sempre enfrentando um novo desafio intelectual a cada sete minutos. É o melhor exercício para o cérebro," ele diz.

Buffett dedica cerca de 80% do seu tempo à leitura, algo que ele acredita ser crucial para a tomada de decisões. Antes de sair para o escritório, ele passa parte da manhã se atualizando com jornais e lendo sobre os mercados.

“Eu simplesmente leio e leio. Provavelmente leio de cinco a seis horas por dia. Eu não leio tão rápido agora quanto quando era mais jovem, mas leio cinco jornais diários. Leio muitas revistas. Leio relatórios anuais, e leio muitas outras coisas também”.

Seus quatro jornais preferidos são:

Omaha World-Herald

The New York Times

Financial Times

The Washington Post

Buffett acredita que a leitura constante é um hábito transformador que o ajuda a tomar decisões mais acertadas. “Leia 500 páginas assim todos os dias. É assim que o conhecimento se acumula, como juros compostos”, recomenda.

Rotina não tão saudável

A dieta de Buffett é bastante peculiar, especialmente no que diz respeito ao café da manhã. Todos os dias, ele faz uma parada no McDonald's e escolhe as refeições com base no humor e no desempenho do mercado de ações. "Quando não estou me sentindo tão próspero, escolho um item de US$ 2,61, que são dois hambúrgueres de salsicha, e depois pego uma Coca", diz Buffett.

Ele justifica a escolha não tão saudável com uma perspectiva única: "Eu olhei as tabelas atuariais, e a menor taxa de mortalidade é entre as crianças de seis anos. Então eu decidi comer como uma criança de seis anos. Esse é o caminho mais seguro que posso seguir."

Após o café da manhã, Buffett chega ao escritório por volta das 9h30, após um curto trajeto de cinco minutos. No escritório, ele passa a maior parte do tempo lendo relatórios e livros. “Eu apenas fico no meu escritório lendo o dia todo”, afirma.

Embora não goste de reuniões nem de enviar e-mails, ele participa de discussões sobre os planos da empresa e as possíveis oportunidades de investimento. Para organizar sua rotina, ele segue a regra 5/25: faz uma lista com 25 tarefas diárias e escolhe as 5 mais importantes para se concentrar primeiro.

Buffett também prefere almoços simples. Normalmente, ele come no escritório e opta por um Quarter Pounder do McDonald’s, acompanhado de um milkshake de morango e, claro, uma Coca-Cola. Se não for ao McDonald's, ele prefere um bom bife.

Tempo com a família

À noite, Buffett dedica tempo para relaxar com a família e amigos. Ele joga bridge, assiste TV e passa um tempo tranquilo após o trabalho. "Basicamente, quando você chega à minha idade, você realmente mede seu sucesso na vida pelo número de pessoas que você quer que te amem e que realmente te amam", diz Buffett.

Ele também é amigo próximo de Bill Gates e joga bridge com ele. Pelo menos quatro vezes por semana.

Para o jantar, gosta de um prato simples como veal parmigiana, seja em um restaurante local ou em casa.

Buffett vai para a cama por volta das 22h45 e garante oito horas de sono. "Eu durmo muito bem. Eu gosto de dormir, então normalmente durmo oito horas por noite", diz ele.