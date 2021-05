Cobasi compra Pet Anjo e alcança público de 2 milhões de "pais de pet"

A Cobasi, empresa dona de megalojas com foco no mercado pet no Brasil e uma das maiores varejistas do segmento, adquiriu 100% da empresa Pet Anjo, plataforma que oferece a intermediação de serviços como dog walker, babá, hospedagem e daycare.

A aquisição ocorre após a Cobasi receber o investimento no valor de R$ 300 milhões da Kinea Private Equity, um dos principais fundos de private equity do país.

Com a Pet Anjo, a Cobasi amplia seu ecossistema do marketplace composto por produtos e serviços e passa a disponibilizar a uma base de mais de 2 milhões de clientes, em todo o território nacional.

Todos os serviços da Pet Anjo estarão disponíveis no site e app da Cobasi e na plataforma da Pet Anjo.

A Pet Anjo tem hoje mais de 9.000 parceiros comerciais cadastrados, presentes em mais de 300 cidades do Brasil, incluindo todas as capitais, e realizou nos últimos anos mais de 110.000 serviços.

Segundo a empresa, a aquisição faz parte de transformação digital da Cobasi que teve início em 2018.

A Cobasi faturou em 2020 mais de R$ 1,5 bilhão e as vendas online já representam mais de 20% de todo o faturamento da Cia, impulsionadas também pela forte expansão das lojas físicas.