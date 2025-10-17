COA homenageia Mercado Livre, CMI e líderes da Embraer e FedEx no BRAVO Business Awards

O Council of the Americas (COA) realizou a 30ª edição do BRAVO Business Awards em 16 de outubro, no hotel Ritz-Carlton Coconut Grove, em Miami, homenageando líderes e empresas por seu impacto em toda a América Latina, por suas contribuições além da região e por seu papel na construção do futuro do Hemisfério Ocidental.

“Hoje, a América Latina é definida por empresas e líderes empresariais extraordinários que transformaram seus setores e estão redefinindo o que significa liderança global”, afirmou Susan Segal, presidente e CEO da Americas Society/Council of the Americas (AS/COA). “Nossos homenageados nos lembram que a América Latina não é mais apenas um destino para investimentos, mas uma fonte de talento inovador, criatividade e empreendedorismo.”

“À medida que nos aproximamos de 2026, o dinâmico setor privado da América Latina já não está à margem da estratégia global — ele está à mesa, deixando suas marcas no cenário internacional e passando por uma importante transformação”, declarou Maria Lourdes Teran, vice-presidente da AS/COA em Miami e presidente do BRAVO Business Awards. “As empresas e os líderes visionários que homenageamos hoje não estão apenas estabelecendo novos padrões de excelência no setor privado, mas também moldando um futuro de prosperidade e progresso significativo em todo o continente americano.”

O Mercado Livre recebeu o prêmio Empresa de uma Geração, em reconhecimento a 25 anos de inovação, crescimento e empreendedorismo que transformaram o comércio e as finanças na região. O prêmio foi entregue a Ariel Szarfsztejn, presidente de comércio e futuro CEO da companhia.

“Este prêmio fala diretamente à missão central do Mercado Livre: democratizar o acesso ao comércio e às finanças em toda a América Latina. Ao longo de nossos mais de 25 anos de história, promovemos o espírito empreendedor e a inovação incansável das comunidades que atendemos. Olhando para o futuro, estamos totalmente focados em impulsionar uma nova era de transformação, criando oportunidades para milhões de empreendedores e avançando significativamente na inclusão financeira em toda a região”, afirmou Szarfsztejn.

Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer, foi homenageado com o prêmio Líder Transformador do ano, por sua liderança excepcional ao guiar a empresa aeroespacial brasileira por um período de profunda transformação, expansão global e consolidação da liderança.

“É uma grande honra ser reconhecido como a liderança transformadora do ano de 2025. Este prêmio pertence à equipe incrível da Embraer, que sempre enfrentou os cenários mais desafiadores com dedicação, espírito de equipe e a confiança inabalável de que podemos superar qualquer dificuldade quando trabalhamos juntos. Agradeço ao Council of the Americas e à equipe do BRAVO Business Awards por este reconhecimento. Estamos muito otimistas com o futuro da Embraer. Estamos mais fortes do que nunca e prontos para voar ainda mais alto”, disse Gomes Neto.

O prêmio líder dinâmico do ano foi concedido a Luiz Vasconcelos, presidente da FedEx América Latina e Caribe, por liderar iniciativas estratégicas que melhoraram significativamente a conectividade, aumentaram a competitividade e fortaleceram o comércio em toda a região.

“A parceria é o que impulsiona o avanço da nossa região. Todos os dias, vemos como a colaboração entre empresas, governos e comunidades abre portas, gera empregos e fortalece a conectividade em toda a América Latina e o Caribe. Quando trabalhamos juntos, o progresso se torna algo que todos podemos compartilhar”, afirmou Vasconcelos.

A Corporación Multi Inversiones (CMI) recebeu o prêmio Legado Corporativo, entregue a Juan José Gutiérrez Mayorga, presidente da CMI Foods, e Felipe Bosch Gutiérrez, presidente da CMI Capital, em reconhecimento à expansão multigeracional da companhia em 15 países e ao seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e o impacto social em toda a América Latina e nos Estados Unidos.

“Este reconhecimento nos motiva a continuar inovando e gerando impacto sustentável na região. Na CMI, guiados por nossos valores e pelo compromisso de construir um legado que transcenda gerações, trabalhamos todos os dias com integridade e responsabilidade para enfrentar os desafios do presente e fortalecer nosso futuro. Este prêmio nos inspira a seguir nesse caminho, com os olhos voltados para os próximos 100 anos”, afirmou Gutiérrez Mayorga.

“Recebemos o BRAVO Corporate Legacy Award com profunda gratidão — um reconhecimento que nos enche de orgulho e reforça nosso compromisso com o desenvolvimento da região. Valorizamos muito o trabalho do Council of the Americas e de seus membros na promoção do livre comércio e da sustentabilidade. Na CMI, compartilhamos essa visão de futuro e reafirmamos nossa determinação de continuar contribuindo para o progresso das comunidades onde atuamos”, acrescentou Bosch Gutiérrez.

Simpósio COA 2025

No mesmo dia, o COA Symposium reuniu mais de 500 CEOs, executivos e especialistas para discutir o tema “Impulsionando o Futuro da América Latina: Inovação, Competitividade e Integração Global.”

O evento abordou temas cruciais como geopolítica, sustentabilidade, transformação digital, inteligência artificial e oportunidades de investimento na região.

O painel de abertura, intitulado “A Oportunidade da América Latina no Contexto Geopolítico Atual,” discutiu oportunidades em IA, fintech e outros setores. Os painelistas destacaram as vantagens da região e discutiram como ela pode alavancar seus recursos diversificados com melhorias em áreas-chave.

“Se quisermos aproveitar a oportunidade relacionada à IA, cada governo precisa entender que o sistema educacional deve mudar para estar preparado. [...] Precisamos alinhar esforços e investir em requalificação e capacitação para desenvolver o talento que o presente exige”, afirmou Blanca Treviño, presidente e CEO da Softtek.

Shu Nyatta, cofundador e sócio-gerente da Bicycle Capital, concordou e acrescentou que a região pode alcançar grande crescimento ao apostar na modernização e no setor financeiro digital: “Comparativamente, a América Latina está em uma posição extraordinária devido à confluência entre geopolítica e IA.” O painel foi moderado por Andrés Gluski, presidente e CEO da The AES Corporation e presidente do AS/COA.

No segundo painel, “Legado e Liderança — Um Século de Excelência Latino-Americana,” CEOs de multilatinas com mais de 100 anos de atuação compartilharam valores e estratégias que permitiram o crescimento sustentável de suas empresas ao longo de crises e transformações.

“[Castillo Hermanos] nunca sacrificou o sucesso de longo prazo para obter resultados imediatos. A empresa, em 139 anos, enfrentou diversas crises, depressões, guerras e pandemias, mas sempre manteve a visão de que esses desafios passariam e de que a companhia deveria permanecer forte e encontrar oportunidades,” explicou Roberto Lara, CEO do conglomerado guatemalteco.

João Schmidt, CEO da holding de investimentos Votorantim, destacou os elementos centrais do sucesso da empresa: “Sempre mantivemos um portfólio diversificado. Não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas precisamos nos adaptar. Ao mesmo tempo, algumas coisas são permanentes — a generosidade, por exemplo. Ela move as pessoas e, junto com a coragem, permite que a Votorantim continue prosperando.”

Em outra conversa, os executivos da CMI, Felipe Bosch Gutiérrez e Juan José Gutiérrez Mayorga, aprofundaram sua filosofia de negócios.

Em seguida, Francisco Gomes Neto, da Embraer, participou de um bate-papo moderado por Brian Winter, editor-chefe da Americas Quarterly, no qual falou sobre a história da empresa fundada em 1969, seu compromisso com a sustentabilidade, os desafios superados durante a pandemia e sua visão para o futuro da aviação.

Jaime Vallés, vice-presidente da Amazon Web Services (AWS) para Ásia-Pacífico e Japão, fez uma palestra sobre o potencial transformador da inteligência artificial para a economia da região.

“A verdadeira transformação não é apenas sobre tecnologia. Ela é apenas o facilitador. [...] Transformação exige muito mais: é sobre cultura, talento, habilidades e uma mentalidade voltada para a inovação”, afirmou Vallés.

Na conversa sobre o poder da inovação financeira, Cristina Junqueira, cofundadora e diretora de crescimento do Nubank, falou sobre os 11 anos de história da empresa, seus avanços em fintech e a incorporação da IA sem perder seus valores corporativos centrais. O diálogo foi mediado por Luis Alberto Moreno, ex-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

“Criamos a empresa a partir de um lugar de inconformismo, [...] de uma crença profunda de que, se construíssemos algo dramaticamente melhor — com tecnologia e design — as pessoas viriam”, explicou Junqueira.

O simpósio continuou com o painel “Serviços Financeiros Transformando o Futuro Econômico da América Latina”, moderado por Alejandro Anderlic, diretor de assuntos governamentais da Salesforce para a América Latina. Os painelistas discutiram o poder da transformação digital no avanço do crescimento e da inclusão.

Juan Ignacio de Lorenzo, vice-presidente sênior e chefe de distribuição da CHUBB América Latina, ressaltou que ainda há muito a ser feito em termos de inclusão financeira: “Precisamos ampliar a base. Muitos clientes ainda estão fora do sistema formal”, disse.

Annali Duarte, chefe de soluções de pagamentos globais do Bank of America para a América Latina, destacou que “o desafio não é apenas o arcabouço regulatório existente, mas também a necessidade de muitas empresas modernizarem sua infraestrutura tecnológica.”

Antonio Silveira, vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF), explicou os esforços da instituição para aprimorar a assistência financeira e de desenvolvimento a empresas e governos da região.

Ariel Szarfsztejn, do Mercado Livre, participou de uma conversa com Susan Segal, da AS/COA, sobre a trajetória da empresa argentina. Ele compartilhou reflexões sobre sua jornada pessoal de liderança, os valores da companhia, a transformação por IA e sua visão estratégica para o futuro, destacando o papel simbólico do Mercado Livre como ícone do empreendedorismo e da resiliência latino-americana.

Representantes do setor público da América Central, incluindo a ministra da Economia de El Salvador, María Luisa Hayem, também participaram do evento, debatendo oportunidades de integração econômica regional.