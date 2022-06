Classe econômica com cama? Companhia aérea anuncia beliches para passageiros

Pela primeira vez, os passageiros da classe econômica terão a opção de dormir em camas durante voos. A Air New Zealand anunciou o projeto Skynest, no qual os novos Boeing 787 Dreamliners vão contar com cápsulas para dormir. O novo modelo deve entrar em serviço em 2024.

As cápsulas ficarão na parte de trás da cabine econômica, com três beliches de cada lado e uma entrada central. Com apenas seis cápsulas, a experiência vai atender poucos passageiros. O valor para uso das cabines não foi divulgado.

Cada cápsula de dormir inclui um travesseiro, roupa de cama, tampões de ouvidos, luz de leitura, porta USB e saída de ventilação.

"Nós nos concentramos em sono, conforto e bem-estar porque sabemos o quanto é importante para nossos clientes chegarem bem descansados. Queríamos oferecer aos nossos clientes da classe econômica uma opção de apartamento. A Skynest vai ser um verdadeiro divisor de águas para a experiência de viagem econômica", afirma o CEO da Air New Zealand, Greg Foran.

Confira abaixo vídeo da cápsula para dormir divulgado pela companhia aérea:

