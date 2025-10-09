Cimed lança ‘bala fitness’ para cabelo e unha — e projeta vendas de R$ 23 milhões

Não é bala de goma, nem jujuba. A farmacêutica Cimed acaba de lançar uma ‘bala fitness’ para cabelos e unhas, mirando o crescimento do mercado de saúde e beleza com um novo formato de consumo. A novidade é uma pastilha mastigável chamada Lavitan Carmed Cabelos & Unhas.

O produto chega às farmácias nesta quinta-feira, 9, com previsão de venda de 400 mil unidades e meta de R$ 23 milhões em receita (sell out) até o final do ano.

A fórmula inclui biotina, vitaminas D, E e C, selênio e zinco, e foi desenvolvida sem adição de açúcar ou glúten.O sabor é de iogurte de morango, e o preço sugerido é de R$ 57,90.

“Percebemos que a consumidora que cresceu com Carmed está em outra fase da vida, buscando soluções mais completas para autocuidado”, afirma Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed. “Esse lançamento é sobre acompanhar essa evolução com um produto que combina carinho, ciência e conveniência”.

Balas funcionais ganham espaço nas farmácias

O lançamento acontece em meio à expansão de novos formatos de suplementação.

Mais saborosas e sem açúcar, as chamadas ‘balas funcionais’ ganharam adesão em diferentes faixas etárias e canais de venda.



A Guday, fundada por quatro jovens entre 20 e 23 anos, é um exemplo desse movimento. A empresa chamou atenção de investidores e já fatura R$ 80 milhões.

Segundo a Close-Up, o mercado de produtos para cabelos e unhas movimentou R$ 430 milhões nos últimos 12 meses, com 8,7 milhões de unidades vendidas. Dentro desse universo, as pastilhas mastigáveis representaram R$ 22 milhões em faturamento até julho de 2025, com crescimento de 49% sobre o ano anterior .

“O formato permite uma nova abordagem de consumo e amplia o alcance da categoria”, afirma Felmanas.

A nova bala da Cimed será distribuída por meio da estrutura nacional da companhia, que atende mais de 90 mil pontos de venda.



O lançamento reforça o papel estratégico de duas marcas do portfólio da Cimed. Lavitan amplia sua presença em novas categorias de nutrição, enquanto Carmed passa a atuar também no segmento de beleza e bem-estar, além dos hidratantes labiais.

“O Lavitan Carmed é uma forma de expandir o alcance das marcas com um novo formato e proposta de uso”, diz Felmanas.