Cimed investe R$ 80 milhões para levar cosméticos coreanos às farmácias brasileiras

João Adibe, CEO da Cimed, conta o plano de lançamento da linha de cosméticos Mili (Cimed/Divulgação/Fundo: Imagem gerada por IA/EXAME)
Repórter
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 05h00.
Às vésperas de completar 50 anos de atuação no Brasil, a Cimed amplia sua presença no setor de beleza com o laçamento de Mili, sua primeira linha de skincare, que chega ao país nos próximos meses com produtos da Coreia do Sul.
A nova aposta da farmacêutica para expandir seu market share conta com investimento de R$ 80 milhões. A linha de skincare será lançada no mercado brasileiro em novembro e terá fórmulas desenvolvidas em parceria com uma fabricante sul-coreana GDK Cosmetics. Os primeiros produtos terão preços entre R$ 100 e R$ 200.
O anúncio ocorre durante a Missão Coreia 2026, iniciativa organizada pela farmacêutica para reunir executivos e representantes de redes de farmácias brasileiras em Seul. A programação prevê visitas a unidades industriais, centros de pesquisa e desenvolvimento e estabelecimentos comerciais, com foco em tecnologias, hábitos de consumo e modelos de negócio adotados no país asiático.
A viagem ocorre em meio ao crescimento da presença de cosméticos sul-coreanos no Brasil. Segundo um levantamento da Korea Customs Service, órgão responsável pelas estatísticas aduaneiras da Coreia do Sul, as importações brasileiras desses produtos aumentaram 951% em 2025 e alcançaram US$ 54,36 milhões.
Para João Adibe, CEO da Cimed, o hype desses produtos nas redes sociais ajudou a revelar uma oportunidade de negócios. Ele ressalta que o movimento ganhou força com consumidores e influenciadores recomendando cosméticos coreanos, antes mesmo de uma atuação mais intensa das marcas no país.
“Esse fenômeno cresceu e se popularizou muito rápido no Brasil, principalmente pela digitalização. Isso chamou a nossa atenção: por que não criar a nossa comunidade com um produto fabricado na Coreia?”, afirmou Adibe à EXAME.
A expansão desse mercado está entre os fatores que motivaram a Cimed a aprofundar suas relações com fabricantes e fornecedores asiáticos. A companhia pretende utilizar o conhecimento adquirido na região para desenvolver produtos destinados ao consumidor brasileiro.
Adibe conta que frequenta a Coreia do Sul há mais de cinco anos. A aproximação começou pelo mercado de preenchedores estéticos, no qual a farmacêutica atua com sua marca Milimetric, e abriu caminho para acompanhar o avanço dos cosméticos sul-coreanos em outros países.
“Nessas idas e vindas, começamos a ver o cosmético coreano saindo da Coreia e ganhando o mundo, não só o Brasil, mas os Estados Unidos e a Europa. Como já estávamos naquele mercado de estética, vimos uma oportunidade de nos antecipar”, conta.
A entrada da Cimed no segmento de cuidados com a pele será realizada por meio da Mili, marca que contará inicialmente com sete SKUs (sigla em inglês utilizada no varejo para identificar diferentes produtos ou versões de um item).Cimed chega a Portugal com Flavy, a versão europeia de Carmed, e projeta faturar R$ 6 milhões
A produção ficará centralizada na Coreia do Sul, nas mãos da GDK Cosmetics, enquanto a comercialização e a distribuição no Brasil serão conduzidas pela própria Cimed, segundo Adibe.
“Não é simplesmente um produto importado pronto. É um produto feito exclusivamente para a Cimed, com tecnologia coreana e adequado às normas da Anvisa”, afirma.
A linha utilizará fórmulas que combinam o ativo METAexosome L55 com um complexo de peptídeos, moléculas formadas por cadeias de aminoácidos e utilizadas em formulações cosméticas.
A proposta da Cimed é desenvolver um portfólio baseado em exossomos, partículas extracelulares estudadas por sua participação na comunicação entre células, e peptídeos, ingredientes presentes em produtos para cuidados com a pele.
O desenvolvimento da marca foi precedido por um período de três meses de pesquisa e prospecção conduzido por profissionais da Cimed na Ásia. Durante esse processo, a equipe visitou 18 cidades distribuídas entre Coreia do Sul, China, Taiwan e Japão, identificou mais de 60 fornecedores e participou de feiras e congressos da indústria.
A companhia já iniciou os primeiros lotes de importação e pretende chegar ao fim do ano com a marca em 10 mil pontos de venda. A distribuição será concentrada nas farmácias, que devem responder por 80% da operação, com os demais canais representando os outros 20%. O executivo adiantou à EXAME que a expectativa é faturar até R$ 150 milhões na fase inicial da linha Mili.
O lançamento dos sete produtos será a primeira etapa de uma expansão do portfólio. João Adibe prevê uma nova linha no primeiro trimestre de 2027 e lançamentos trimestrais, com cinco a dez SKUs associados a cada nova molécula. A ambição é encerrar o próximo ano com 100 SKUs na categoria e espaço próprio para a Mili nas farmácias.
Parte dos R$ 80 milhões investidos nessa linha de produtos será destinada a estoque, marketing, ações comerciais no varejo e treinamento das equipes dos pontos de venda. O executivo destaca que a possibilidade de experimentar os produtos será importante para a estratégia.
“Não adianta fazer marketing se não prepararmos os pontos de venda. Vamos ter um time de treinamento muito forte. É um produto que precisa de demonstração. Existe um trabalho educativo que teremos de fazer”, explica o CEO da farmacêutica.Cimed leva ao Brasileirão estratégia que triplicou vendas na Copa do Mundo
Como parte da estratégia, a Cimed pretende aproveitar a experiência com o Carmed — linha de hidratantes labiais que ganhou popularidade no Brasil nos últimos anos — para construir uma comunidade em torno da nova marca. A proposta, segundo João Adibe, é estimular uma rotina de cuidados com a pele desde a juventude, com interesse em consumidores a partir dos 15 anos, embora a Mili tenha público e preços diferentes em comparação com o hidratante labial.
“Eu sonhei com o Carmed e realizei o Carmed. Agora, acredito que podemos criar uma nova comunidade. Queremos aproveitar esse aprendizado para mostrar como o cuidado com a pele pode fazer parte da vida das pessoas”, diz.
E acrescenta: “O público de Mili é um pouco mais velho que o de Carmed, e estamos falando de um produto de valor agregado mais alto. Existe um processo educativo. O que a Cimed quer fazer é construir o mercado”.
Dados da Euromonitor International e da Kantar Brasil indicam que 56% do consumo de produtos de beleza e cuidados pessoais se concentram na faixa etária de 25 a 54 anos, com predominância do segmento de 26 a 40 anos. Embora as gôndolas desses itens sejam, historicamente, mais esvaziadas pelo público feminino, o interesse no autocuidado tem crescido entre os homens nos últimos anos.
O levantamento mostra que a participação masculina no segmento cresceu, com buscas por produtos de cuidados com a pele e fragrâncias. Atualmente, o Brasil ocupa a posição de 2º maior mercado mundial em produtos masculinos.
Diante desse avanço, João Adibe vê espaço para ampliar a conexão com os homens brasileiros. Por outro lado, sua meta não é apenas atingir os homens que já adotam o autocuidado na rotina, mas principalmente aqueles que ainda "torcem o nariz" para produtos e serviços de estética.
“Um dos nossos papéis é pensar como vamos nos comunicar com os homens que ainda não usam esses produtos”, afirma.
A Missão Coreia 2026 também faz parte do plano da Cimed de aproximar fabricantes, distribuidores e redes de farmácias das práticas comerciais e tecnológicas observadas no mercado sul-coreano.
Segundo Adibe, uma viagem realizada no ano passado reuniu representantes de 26 grandes redes de farmácias. A edição atual terá cerca de 250 participantes, incluindo empresas do varejo alimentar, perfumarias e drogarias.
A delegação inclui representantes de empresas que, em conjunto, respondem por aproximadamente 60% do varejo farmacêutico brasileiro, de acordo com a companhia.
Em Seul, os participantes terão acesso a fábricas, centros de pesquisa e desenvolvimento e farmácias locais. As visitas buscam apresentar formatos de comercialização, exposição de produtos e relacionamento com consumidores utilizados no país, o chamado "varejo de experiência".
Nesse formato, as lojas físicas deixam de ser apenas pontos de venda para se transformarem em espaços de convivência, interação e conexão com a marca. O executivo conta que esse modelo de negócio já conquistou muitas das empresas participantes do programa, como a RD Saúde.
“O varejo coreano se transformou em um varejo de experiência. As marcas levam fluxo para as lojas por meio dos seus produtos e da experiência de consumo. Quando eu fiz isso, eu acendi a luz dos grandes players. Como foi o caso da RD Saúde, que já começou a aplicar esse formato em suas lojas”, afirma Adibe.
Para o executivo, a aproximação com os varejistas precisa ir além da venda da indústria para as redes. A intenção é apresentar práticas que ajudem os parceiros turbinar suas vendas ao consumidor final.
“Não basta vender para o varejo. Tenho de mostrar como eles fazem o produto chegar ao consumidor”, diz.
A iniciativa também permitirá que as redes brasileiras conheçam processos de desenvolvimento de cosméticos e tecnologias empregadas pela indústria sul-coreana, com possibilidade de adaptação de práticas ao mercado nacional.
Adibe avalia que a experiência coreana mostra como lojas físicas e canais digitais podem atuar de forma complementar.
“O que vai agregar nessa viagem é mostrar como um país com tanta tecnologia e digitalização consegue unir essas duas coisas e levar fluxo para o varejo. O marketplace e o comércio eletrônico não vão acabar com a experiência da loja”, afirma.
Outra frente de negócios apresentada pela Cimed durante a viagem é a expansão da Milimetric, marca destinada a profissionais que atuam com procedimentos de estética injetável. Segundo Adibe, após o investimento de R$ 200 milhões na criação e produção da marca, Milimetric tem projeção de faturamento superior a R$ 400 milhões para 2026.
A empresa anunciou a ampliação do portfólio, com novas apresentações de volume e a inclusão de produtos como o Ácido Hialurônico Milimetric PRO Biohyalux, desenvolvido com tecnologia BDDE, substância utilizada no processo de reticulação do ácido hialurônico para modificar suas propriedades físicas.
A missão também reúne cerca de 60 profissionais de estética para a apresentação do primeiro preenchedor corporal da Cimed, ampliando a atuação da marca para além dos produtos destinados à face.
“Até então, tínhamos apenas o preenchedor facial. Agora, vamos disputar o mercado de preenchedores corporais. Falta pouco para completarmos o portfólio e conseguirmos disputar ponto a ponto com os nossos concorrentes”, diz Adibe.
A linha Milimetric PRO reúne produtos formulados a partir de substâncias utilizadas em procedimentos estéticos, entre elas ácido hialurônico, ácido poli-L-láctico (PLLA), hidroxiapatita de cálcio e polidioxanona (PDO).
A Cimed também acompanha pesquisas e aplicações de outras tecnologias presentes no mercado sul-coreano, como polinucleotídeos (PN), PDRN, derivado de fragmentos de DNA, e exossomos.
Essas substâncias integram diferentes frentes de pesquisa e desenvolvimento relacionadas à medicina estética e aos processos de regeneração tecidual. Suas aplicações dependem das características de cada produto e das exigências regulatórias dos mercados em que são comercializados.
A relação com fabricantes da Coreia do Sul permite à farmacêutica acompanhar o desenvolvimento de matérias-primas, formulações e tecnologias antes de sua eventual introdução no Brasil. Para Adibe, essa proximidade será importante para acompanhar a frequência de lançamentos da indústria sul-coreana.
“A Coreia é quase um fast fashion nesse mercado. Tenho de estar à frente, por isso escolhi ter um parceiro lá. Já acompanho o que ele vai lançar e, em paralelo, faço o trabalho de registro para tentar ter o produto aqui quando ele for lançado lá”, afirma.
Após a identificação de produtos e fornecedores, a Cimed conduz etapas de avaliação técnica, validação e adequação às exigências regulatórias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo o executivo, a obtenção dos registros dos produtos de estética levou aproximadamente três anos.
“Não é simplesmente importar um item. É adaptar às normas da Anvisa para ter um produto fabricado na Coreia e comercializado por uma indústria farmacêutica no Brasil. Achávamos que seria mais rápido, mas o processo foi mais lento”.
Adibe considera que conciliar o ritmo de desenvolvimento coreano com os prazos regulatórios brasileiros será um dos principais desafios da operação. “Existe muita pesquisa envolvida. O grande trabalho é acompanhar a velocidade da Coreia e conseguir regulamentar essas novidades dentro das normas da Anvisa”, afirma.
Com a chegada da Mili e a expansão da Milimetric, a companhia passa a atuar em duas frentes do mercado de beleza: cosméticos para cuidados com a pele e produtos destinados à estética injetável. As iniciativas fazem parte de um esforço de diversificação do portfólio da farmacêutica, que completa cinco décadas de operação no mercado brasileiro.Segundo Adibe, a área de beleza e estética representa hoje cerca de 5% do negócio da Cimed. A expectativa é que essa participação alcance 20% em 2030.
O executivo afirma que os negócios fora de medicamentos terão papel central na ambição de dobrar o tamanho da companhia. A estratégia inclui tanto categorias de consumo amplo, como higiene bucal e desodorantes, quanto segmentos mais específicos, como skincare e estética.
“A nossa ambição de dobrar a companhia está muito mais nas novas categorias. Medicamentos têm um crescimento orgânico, enquanto essas frentes partem de uma base pequena e abrem espaço para expansão”.
Para Adibe, o crescimento dependerá de ampliar o acesso a produtos ainda concentrados nas faixas de maior renda. Ele estima que o mercado brasileiro de preenchedores movimente entre R$ 5 bilhões e R$ 7 bilhões, dimensão que considera pequena diante do tamanho da população.
“Quanto mais conseguirmos escalar, mais a população poderá ter acesso e entender esses produtos. Para ter acesso, é preciso ter escala”, afirma.