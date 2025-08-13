Cientista carioca cria IA que sempre acerta o clima — e já fatura milhões

Imagine um mundo em que sites de previsão de clima são extremamente específicos. Ao invés de estimar qual vai ser a temperatura de cada região, a tecnologia conseguiria determinar o quão quente ou frio estará na rua de sua casa, ou até bem em cima de onde você mora.

Isso ainda não é possível hoje, pelo menos para o consumidor final. Empresas como a carioca Atmosmarine já oferecem a ferramenta para grandes empresas. Com inteligência artificial, consegue transformar dados meteorológicos em ferramentas ajustadas à realidade daquele negócio.

Fundada em 2017, a empresa teve um crescimento de 145% em 2024, alcançando R$ 3,02 milhões em receita, contra R$ 1,23 milhão no ano anterior. Esse desempenho a colocou em 13° na categoria de 2 a 5 milhões de reais no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025.

Como tudo começou?

A história da Atmosmarine tem início com a cientista e empreendedora Laura Azevedo. Formada em oceanografia física com doutorado na área, sempre teve uma veia empreendedora e um desejo de impactar o mercado de metereologia.

Azevedo fundou a primeira empresa ainda jovem, aos 23 anos, e acumulou experiências significativas em diversos setores. Trabalhou em multinacionais e foi responsável por trazer empresas americanas para o Brasil, além de desenvolver tecnologias no campo da instrumentação oceanográfica e para monitoramento do mar.

Essas vivências moldaram sua visão para a criação da Atmosmarine, focada em oferecer ferramentas meteorológicas precisas e personalizadas. A empresa surgiu da união de Azevedo com o Henrique Pereira, um cenógrafo físico, e com os meteorologistas Ronaldo Palmeira e Ricardo Campos.

Juntos, o quarteto trouxe uma combinação única de experiência técnica e acadêmica, com cada um trazendo um olhar especializado para o negócio. “A princípio, pensávamos em criar ferramentas mais acessíveis de previsão meteorológica para o público, mas logo percebemos que esse nicho não traria os resultados que desejávamos”, explica Azevedo.

“Foi então que decidimos focar em segmentos específicos, como o setor de energia renovável e agropecuário, que realmente precisavam de uma previsão meteorológica mais precisa, especialmente com a ajuda da inteligência artificial.”

O que a Atmosmarine faz?

A empresa se especializa em oferecer ferramentas meteorológicas e oceanográficas personalizadas para grandes setores, como a energia renovável (eólicas), agricultura e petróleo e gás.

Usando IA, a Atmosmarine oferece previsões com uma resolução muito mais detalhada do que os modelos tradicionais, com 500 metros de precisão, em comparação aos 10 km encontrados em sistemas globais.

Isso garante que, por exemplo, cada turbina de uma fazenda eólica tenha uma previsão própria, otimizada para as necessidades específicas daquele ponto.

O primeiro grande contrato da empresa foi com a Omega Energia (hoje Sereno Energia), onde a Atmosmarine desenvolveu modelos exclusivos de previsão, ajustados às exigências específicas da empresa de energia renovável. Esse marco foi um ponto de inflexão para o negócio, que até então era pequeno e local.

O que faz a empresa crescer?

A Atmosmarine experimentou um salto na sua receita após o fechamento de contratos significativos, como o que obteve com a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul.

Hoje, a empresa conta com 20 funcionários e continua investindo no desenvolvimento de ferramentas personalizadas, como seu sistema de previsão híbrida de IA, batizado de Sofia, que agora é patenteado.

“Ao longo dos anos, aperfeiçoamos nossa tecnologia e ajustamos nossa abordagem para atender a cada setor de forma mais eficiente, o que resultou em um aumento significativo na demanda por nossos serviços”, explica Laura.

O que vem por aí?

Com a expectativa de alcançar R$ 5 milhões de faturamento, a Atmosmarine continua apostando no crescimento sustentável e na diversificação dos serviços.

A empresa planeja expandir a atuação no setor agrícola, onde tem visto grande demanda devido aos seus índices meteorológicos específicos para culturas como café e soja.

Além disso, a parceria com o grupo Oxante, um dos maiores do Brasil no setor marítimo, promete fortalecer ainda mais a atuação da Atmosmarine no setor de petróleo e gás.

“Nosso objetivo é continuar inovando e fornecendo previsões de alta qualidade para nossos clientes, especialmente com a entrada no mercado internacional”, afirma Azevedo.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.