Como as cidades podem ajudar as mulheres a empreender?

Em mais um episódio do podcast EXAME Carreira, o jornalista Ricardo Ampudia recebe Luciane Dalmolin, diretora sênior de vendas para small business da Dell, e Rosana Galvão, líder do programa Dell Women's Entrepreneur Network (DWEN) no Brasil e diretora de relações governamentais.

O programa, que conta com o apoio da Dell, empodera e incentiva mulheres a empreender por meio da tecnologia.

No bate-papo, elas falaram sobre igualdade de gênero e sobre como as cidades – e as políticas públicas – podem fazer a diferença na vida de empreendedoras.

As melhores cidades para empreendedoras

As convidadas comentaram a participação do Brasil no ranking do Dell WE Cities Index 2023, que elencou as 55 cidades ao redor do mundo mais atrativas para mulheres que abrem seu próprio negócio.

No levantamento, Londres, na Inglaterra, está no topo da lista, assim como Nova York e a região da Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. O Brasil aparece com São Paulo na 51ª posição.

Apesar de a colocação parecer inexpressiva, Rosana lembra que o país é o único da América do Sul na lista, ao lado de cidades muito mais competitivas quando o assunto é conectividade e ambiente de negócios.

Para Luciane, o modelo de negócios da Dell, uma das poucas empresas de tecnologia que atendem diretamente a pequena empresa, ajuda a compreender as dores das empreendedoras e facilita ações de programas como o DWEN.

O DWEN, vale lembrar, oferece às participantes da rede, com o apoio da Microsoft, acesso a um consultor Dell Technologies que dá suporte para que elas entendam e busquem soluções para os desafios de TI das empresas, além de outros benefícios, como acesso a uma rede global de empreendedoras e descontos em tecnologia. Veja como participar do programa.

Podcast na íntegra

Confira, no podcast acima, como foi esse bate-papo com as executivas, e ouça o que elas têm a dizer sobre como a tecnologia pode ajudar as mulheres na sua jornada empreendedora e na construção de uma sociedade mais igualitária.