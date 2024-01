Chocolates Pan: definida data para leilão da marca de chocolates com lance de R$ 27 milhões; entenda

Quase um ano após ter a falência decretada pela Justiça de São Paulo, a marca da Chocolates Pan irá a leilão neste mês. O certame foi definido para 29 de janeiro por um lance mínimo de R$ 27,7 milhões. A empresa, praticamente centenária, ficou marcada na infância de muitos brasileiros por seus produtos de chocolates, principalmente os cigarrinhos, moedas e lápis.

Para chegar ao montante do lance mínimo, a Justiça de São Paulo levou em consideração uma perícia que apontou o valor histórico e o potencial crescimento. Segundo o relatório aprovado pela Justiça, a marca tem uma estimativa de faturamento anual de R$ 51 milhões. Além disso, a avaliação da perícia considera que, como as informações do setor e o histórico da Pan apontam uma marca madura e consolidada, a taxa de royalties a ser cobrada num possível licenciamento é de 5%, o que representa mais de R$ 2,1 milhões.

"A Pan tem uma história centenária e está presente na memória afetiva dos brasileiros. Quem comprá-la terá a oportunidade de reviver essa história, com um detalhe fundamental: livre de qualquer dívida", diz o administrador judicial Fábio Garcia, do escritório ARJ Consultoria e Assessoria Empresarial, responsável pelo processo da Chocolates Pan. "É como começar uma nova vida, sem ter de olhar para trás, com uma marca conhecida e com enorme potencial de crescimento no mercado de chocolates”.

Caso semelhante de compra de marca aconteceu recentemente com a Mesbla, de varejo. A marca da empresa foi comprada pelos empresários Marcel Jeronimo e Ricardo Viana, que investiram em torno de R$ 500 mil para reativar o site da empesa, que hoje funciona como um marketplace.

Mesbla, Mappin, Arapuã e Jumbo Eletro: o que aconteceu com as grandes lojas que bombaram nos anos 80

A primeira fase do certame tem duração de três dias, com encerramento no dia 1º de fevereiro. O valor da venda será usado para pagar os credores da massa falida da empresa. Quem organiza é a Positivo Leilões.

Ativos da Pan em leilão

Esse não é o primeiro ativo da Pan que vai a leilão. No ano passado, a Cacau Show comprou a antiga fábrica da empresa, bem como os equipamentos e máquinas do local. O montante da compra foi de cerca de R$ 71 milhões.

A Pan Produtos Alimentícios pediu falência em 13 de fevereiro de 2023. A empresa estava em recuperação judicial desde março de 2021, mas o processo não foi bem-sucedido. Na época, a empresa tinha dívidas na casa de R$ 260 milhões e contava com 52 funcionários. A Pan era famosa por produtos de chocolate em formatos como cigarros, moedas, lápis e peixes, além de ter produzido o primeiro chocolate diet ao leite no Brasil.