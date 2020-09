Chocolates Garoto investe R$ 200 mi em fábrica e lançamentos

A Chocolates Garoto anunciou ontem, 8, investimentos de 200 milhões de reais em suas operações para 2020 e 2021. Os investimentos serão direcionados para o lançamento de novos itens, feitos com cacau brasileiro, e para a modernização e ampliação da unidade da companhia em Vila Velha, ES.

A fábrica local irá receber um novo prédio para abrigar duas novas linhas de produção, uma dedicada à fabricação da famosa caixa amarela de bombons e outra para a produção de itens para acondicionar os chocolates em embalagens para varejo. Com o início dessas operações, previsto para o primeiro semestre de 2021, serão gerados 70 novos postos de trabalho.

O novo prédio da unidade foi construído seguindo critérios de sustentabilidade, com certificação Green Building House. A Garoto afirma que todo resíduo gerado pela fábrica é reutilizado. Em 2021, a marca também vai reduzir 69 toneladas de materiais de embalagens que são recicláveis mas não têm cadeia de reciclagem no Brasil atualmente. Até 2024, esse montante deve chegar a 500 toneladas.

“Para as novas linhas que vamos inaugurar em 2021, por exemplo, vamos trazer tecnologias inéditas para fábricas de chocolate na América Latina, com uso de internet das coisas e big data para monitoramento e manutenção das operações”, diz o vice-presidente de Chocolates da Nestlé e Garoto, Liberato Milo, em comunicado.

Hoje, a Garoto emprega mais de 1.370 colaboradores e conta com mais de 42 linhas de produção. A Chocolates Garoto é uma das 10 maiores fábricas de chocolates do mundo. A empresa conta hoje com um portfólio de aproximadamente 70 produtos. Dentre os produtos que fabrica estão caixas de bombons, Tabletes, Ovos de Páscoa, e chocolate para uso culinário como coberturas e pó solúvel, que podem ser encontrados em mais de 50 países.