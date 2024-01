Chinesa Chengxin Lithium Group assina contrato com Hyundai para fornecer hidróxido de lítio

Após receber investimento estratégico da empresa BYD, Chengxin Lithium Group conquista mais uma parceria com uma montadora. Na noite de 10 de janeiro, Chengxin Lithium Group anunciou que a empresa e sua subsidiária integral, Sheng Wei Zhi Yuan International, assinaram um contrato de fornecimento de hidróxido de lítio com a Hyundai Motor Company que fornecerá hidróxido de lítio para a Hyundai entre 2024 e 2027.

O contrato divulgado pela empresa listada não especifica a quantidade de fornecimento, que será determinada de acordo com os pedidos de compra confirmados por ambas as partes.

O preço do produto será calculado de acordo com a fórmula de precificação combinada entre a Chengxin Lithium Group e a Hyundai. Atualmente, a precificação de longo prazo na indústria geralmente se baseia nos preços de terceiros, sendo ajustada periodicamente. Também influenciada pelas significativas flutuações nos preços dos sais de lítio nos últimos dois anos, mais empresas de sais de lítio estão inclinadas a assinar contratos de longo prazo.

Sobre este contrato, a Chengxin Lithium Group comentou:

“Como uma empresa líder na produção de sais de lítio, continuamos expandindo nossos clientes de qualidade em todo o mundo. A assinatura deste contrato é um reconhecimento total da qualidade dos nossos produtos de lítio e tem grande importância para o estabelecimento de uma relação de longo prazo entre as partes. Isso ajudará a aumentar a estabilidade e sustentabilidade operacional da empresa no futuro, fortalecendo nossa competitividade de mercado e está alinhado com nossa estratégia de desenvolvimento empresarial.”

Até o momento, as principais capacidades de produção de sais de lítio da Chengxin Lithium Group estão concentradas na província de Sichuan, incluindo a capacidade de hidróxido de lítio em suas subsidiárias Zhiyuan Lithium e Suining Chengxin Lithium estabelecidas em Sichuan.

A Zhiyuan Lithium já estabeleceu uma capacidade de produção de sais de lítio de 42.000 toneladas, incluindo 25.000 toneladas de carbonato de lítio, 15.000 toneladas de hidróxido de lítio e 2.000 toneladas de capacidade de cloreto de lítio.

A Suining Chengxin Lithium possui uma capacidade de produção de 30.000 toneladas de sais de lítio, todas de hidróxido de lítio, com 10.000 toneladas dessa capacidade podendo ser usadas para a produção flexível de carbonato de lítio.

Quando os preços do lítio estavam altos anteriormente, o problema de custo não era tão proeminente. No entanto, com a queda contínua dos preços do lítio no ano passado, e a inversão de preços entre minério importado e produtos de sais de lítio, tornou-se uma prioridade acelerar o desenvolvimento de recursos de mineração e a exploração de recursos existentes.

Nesse contexto, o primeiro item e prioridade do plano de negócios da empresa no ano passado foi “aproveitar ao máximo as vantagens das minas próprias, promover ativamente o desenvolvimento e construção de minas dentro e fora do país e continuar buscando projetos de recursos de lítio de qualidade.”

Fonte: 21jingji.com

Imagem principal: Jorge Villegas/ Xinhua