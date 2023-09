Cheques de até US$ 50 milhões: veja quais startups receberam aportes nesta semana

O mercado de venture capital já esteve mais ativo e investiu cifras volumosas. Mesmo neste momento de escassez, há startups que não podem reclamar, caso da Daki. O app de delivery anunciou a captação da rodada série D com um cheque de US$ 50 milhões de dólares, em torno de R$ 240 milhões. Esse é o segundo aporte de US$ 50 milhões que a empresa recebe em menos de 10 meses.

O investimento foi liderado pela Convivialité Ventures, braço de investimento da Pernod Ricard, o conhecido grupo francês de destilados e vinhos. Monashees, Tiger Global, G-Squared, GGV, Balderton Capital e Greycroft, já no captable da startup, acompanharam. Uma novidade é a entrada da Lombard Odier, uma espécie de boutique suíça de gestão de recursos de milionários. Conheça a estratégia para o uso dos recursos.

Veja outras startup que anunciaram novos aportes:

Renda Extra

Fundada em 2016, em Florianópolis, a startup Mission Brasil captou 6,8 milhões para aprimorar a proposta de conectar empresas que precisam de trabalhadores esporádicos a pessoas que estão buscando aquela renda extra no fim do mês. Com 440.000 de usuários na plataforma, a empresa pretende alcançar 2 milhões de pessoas e ir além do território nacional.

Arquitetura generativa

Startup de inteligência artificial para arquitetura, a Arqgen captou R$ 6,2 milhões. No mercado desde 2020, a empresa permite a criação de projetos arquitetônicos para empresas em apenas alguns segundos. O aporte foi coliderado pela Terracotta Ventures, venture capital no setor de construtechs e proptechs, e pela ABSeed, casa de investimento de venture capital focada em empresas com soluções SaaS. A rodada contou ainda com a participação de BR Angels e Smart Money Ventures.

Da burocracia para a estratégia

A startup Bondy chegou oficialmente ao mercado em fevereiro e acaba de anunciar a rodada seed de 3,7 milhões. A startup oferece uma plataforma para que as empresas automatizem os processos burocráticos e corriqueiros da área de recursos humanos. Baseado em Inteligência Artificial, o sistema funciona como um assistente para tirar dúvidas dos funcionários dos clientes sobre férias, holerite e benefícios. A rodada foi liderada pela SmartMoney Ventures e contou com a Investidores.vc e a Incubate Fund.

Da Colômbia para o Brasil

A colombiana Foodology captou US$ 17 milhões de dólares e anunciou o lançamento da casa de hambúrgueres Nobru Burger, com o influenciador digital e gamer Nobru. No Brasil de 2022, a empresa deve usar boa parte dos recursos para avançar no país com o seu modelo de “cloud kitchens”, vendendo as refeições apenas por delivery. Hoje, a Foodology tem 12 cozinhas aqui, entre São Paulo e Curitiba, e pretende abrir outras 20 em 12 meses.

Pesquisa e desenvolvimento

Dona de plataforma de comunicação de código aberto, a Rocket.Chat captou US$ 10 milhões. O dinheiro da rodada, uma ponte da série A captada em 2021, será investido em pesquisa e desenvolvimento para oferecer mais possibilidade de integração para os clientes.

Autonomia e aumento do bem-estar

A Longevitech, com um portfólio de produtos para pessoas como limitação temporária ou permanente de mobilidade ou acessibilidade, recebeu R$ 1 milhão. O investidor anjo é a Alfape Holdings e Participações LTDA, grupo formado por médicos.