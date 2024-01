A estratégia da CHEP para convencer empresas e consumidores a aderirem à economia circular

Uma pesquisa conduzida pela CHEP, líder em gestão e transporte de mercadorias por meio de paletes compartilhados, concluiu que oito de cada dez latino-americanos querem aderir à economia circular. Menos da metade, porém, não tem ideia de como fazer isso. O levantamento, intitulado “O caminho rumo a uma cultura de circularidade na América Latina — regeneração desde a cadeia de abastecimento até o lar”, ouviu 1,6 mil pessoas de oito países, entre os quais Brasil, México, Argentina e Chile.

Economia circular: brasileiros otimistas

Constatou-se, por exemplo, que 63% dos brasileiros preferem doar seus alimentos em vez de descartá-los. E que 35% da população brasileira se considera otimista em relação à economia circular — trata-se de um percentual relativamente maior do que a média geral na América Latina, de 22%. “Para impulsionar a economia circular, conceito econômico que evita o esgotamento de recursos e mitiga problemas ambientais, precisamos mudar a mentalidade de consumo de toda a sociedade”, diz André Cardoso, Country Manager da CHEP Brasil.

Planeta Circular

Determinada a conscientizar, até 2025, 1 milhão de pessoas sobre a importância da economia circular, a CHEP acaba de lançar um site dedicado ao tema. Batizado de “Planeta Circular”, reúne informações sobre o assunto e explica, didaticamente, como todos podem contribuir para tornar o mundo mais sustentável. Para quem quer incorporar a economia circular no dia a dia, a página disponibiliza vídeos educativos com dicas práticas.

De fácil compreensão, o site é voltado para todos os tipos de público. “Queremos engajar tanto consumidores quanto empresas de todos os setores”, diz Cardoso. “A transição para a economia circular é possível, mas falta conhecimento sobre o assunto.”

Dividida em três módulos interativos, a página “Planeta Circular” também reúne gráficos e os dados da pesquisa conduzida pela CHEP sobre a economia circular e os hábitos de consumo sustentável na América Latina. Alunos, clientes e parceiros da CHEP, empresas em geral, agentes públicos e demais interessados no tema formam o público-alvo do site.

Nem todo mundo sabe, mas a economia circular é um caminho assertivo e extremamente viável para evitar o desperdício de material e a geração de resíduos. Nada mais é do que o aproveitamento ao máximo dos recursos utilizados na geração de bens — em outras palavras, é preciso prolongar a vida útil de paletes, embalagens e diversos outros itens pelo maior tempo possível.

Minimizar o desperdício e maximizar a eficiência dos recursos, no entanto, é uma tarefa que cabe a todos. Com a reutilização e o compartilhamento, empresas e indivíduos contribuem para a redução da pegada ambiental e a para a preservação dos recursos naturais. “A reciclagem é algo positivo, mas que deveria ser vista só como um último recurso. O ideal é que um serviço ou produto já tenha seu desenho projetado para vários ciclos de vida, que sejam viáveis para a natureza e para a economia, ou seja, que já nasça circular, como é o caso da CHEP”, comenta o executivo.

Como se não bastassem os benefícios ambientais, a economia circular também impulsiona a inovação, fomenta novos modelos de negócios e cria oportunidades de emprego. “Ao reconhecer a interconectividade entre consumidores, empresas e o meio ambiente, é possível construir coletivamente um caminho para uma economia mais regenerativa, promovendo a saúde do planeta e garantindo um legado sustentável para as gerações futuras”, defende o Country Manager da CHEP Brasil.

Parte do Brambles Group, a CHEP opera em 60 países e é conhecida por aderir à economia circular desde o início. Os paletes da companhia, alugados por diversas multinacionais de segmentos diversos, são 100% certificados, além de reutilizados.

A CHEP se encarrega da logística para permitir, por exemplo, que os paletes, depois de utilizados, retornem para as mãos dela. Os que voltam danificados são reformados e os pedaços de madeira que não podem ser reutilizados, ao fim de sua vida útil, viram biomassa, uma fonte de energia limpa e sustentável.

“Nenhum pedaço de nenhum dos nossos paletes é direcionado para aterros sanitários”, explica Cardoso. “Nossos clientes, só pelo fato de utilizarem nossos produtos, já estão contribuindo com a natureza e tornando suas cadeias de abastecimento mais sustentáveis”. Cada milhão de paletes que entram no modelo circular e regressam à CHEP representa 9,9 milhões de toneladas de CO2 a menos na atmosfera — o equivalente a 226 voltas ao mundo a bordo de um caminhão. Mais: evita que 19,6 mil árvores sejam derrubadas e diminui o total de resíduos em 5,2 toneladas.

“Queremos ser mais do que uma empresa ambientalmente neutra”, registra o Country Manager. “Queremos contribuir com a regeneração do meio ambiente”. É por isso que a cada árvore utilizada para a confecção dos paletes administrados pela CHEP, a empresa garante o plantio de duas, além de acompanhar o desenvolvimento de todas. “Esperamos que mais empresas adquiram consciência ambiental”, torce o executivo.