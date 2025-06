Chantal Kopenhagen: a colecionadora de 3 mil óculos que vende chocolate sem açúcar no TikTok

Usar o TikTok para impulsionar as vendas de um negócio não é novidade, mas gerar bons resultados em pouco tempo ainda chama a atenção. Esse é o caso da GoldKo, marca de chocolate sem açúcar criada pela família Kopenhagen.

Há pouco mais de duas semanas, Chantal Kopenhagen Goldfinger, responsável pela comunicação e expansão das franquias, começou a criar vídeos no TikTok. Bisneta dos fundadores da Kopenhagen, ela compartilha no perfil sua rotina à frente do negócio, conta a história da família com chocolates e apresenta seus produtos, sempre usando um dos seus 3 mil pares de óculos e roupas coloridas.

Em um dos vídeos, Chantal apresenta um pote de marshmallow com 130 calorias, sem açúcar e sem glúten — e alcançou mais de meio milhão de visualizações.

Os primeiros resultados não demoraram para aparecer. Vários perfis na rede social passaram a comprar o produto (influenciados por Chantal) e compartilhar suas avaliações.

@mariamchami1 Todos os dias a dona dessa marca @Chantal Kopenhagen Goldfinger aparece na minha fy. De tanto eu ver, fiquei com vontade de provar. Nem Parece que não tem açúcar, mto bom e olha que eu sou mtooo fresca.. 😅 que magia é essa????🤣🤣 #provandodoces #semacucar #fy ♬ som original - Mariam Chami

"A loja do Pátio Paulista dobrou as vendas no dia seguinte a publicação”, contou Chantal em entrevista à EXAME durante a ABF Franchising Expo 2025. Além das redes sociais, a GoldKo aposta na expansão via franquias.

A proposta da marca

Fundada em 2020 pelo mestre chocolateiro Paulo Goldfinger e seus filhos Chantal e Gregory Kopenhagen Goldfinger, a GoldKo se destaca por vender chocolate sem açúcar, mas com foco em um público que vai além do nicho fitness.

A marca quer oferecer uma opção saborosa para quem tem restrições alimentares, como diabéticos, veganos e celíacos, e também para quem busca uma alimentação saudável sem abrir mão do prazer.

“Nosso chocolate sem açúcar é para todo mundo, não apenas para quem está na dieta”, afirmou Gregory, CEO da GoldKo.

O posicionamento se encaixa perfeitamente no mercado de bem-estar. Estima-se que o Brasil movimente US$ 96 bilhões em 2024, num mercado global de US$ 6,3 trilhões.

Os planos de expansão

Atualmente, a GoldKo possui 16 lojas em operação, sendo uma própria, e está em processo de implantação de 11 unidades, com a meta de chegar a 30 lojas até o fim deste ano. A maior parte dessa expansão será feita por meio de franquias. “Franquia será nosso maior canal de crescimento”, explicou Gregory.

A empresa já conta com 15 franqueados e planeja abrir mais unidades nos próximos anos. Com um investimento inicial de R$ 450 mil, as lojas de shopping têm potencial para faturar em média R$ 1,8 milhão por ano, com prazo de retorno de 12 meses.

Além da expansão das franquias, a GoldKo já possui uma forte presença no varejo, estando em mais de 12 mil pontos de venda no Brasil, incluindo supermercados e farmácias. Isso permite à marca alcançar uma base de consumidores ampla, consolidando sua proposta de chocolate acessível e inclusivo.

A produção de chocolate é feita na fábrica própria da GoldKo, localizada em Varginha, Minas Gerais, com uma capacidade de 120 toneladas por mês. A empresa também planeja ampliar seu portfólio de produtos, com a expectativa de dobrá-lo até o final do ano, incluindo novos produtos voltados para a linha de presenteáveis.

Nos últimos três anos, a GoldKo tem experimentado um crescimento acelerado, com uma média anual de 60%. Um dos principais desafios enfrentados pela empresa é o aumento no preço do cacau, que tem pressionado suas margens de lucro.

"Esse aumento de custos é um desafio, mas a solução é continuar crescendo e expandindo nossa rede de franquias", explicou Gregory.

Com a expansão das franquias e o foco em um chocolate sem açúcar, a GoldKo atende tanto consumidores com restrições alimentares quanto aqueles que buscam uma alimentação mais saudável. A ideia é levar o chocolate sem açúcar para todo o país e democratizar o prazer de comer um doce sem culpa.

